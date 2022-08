Así ha cambiado Ingrid Coronado tras divorciarse de Fernando del Solar

Ingrid Coronado ha sido una de las presentadoras de televisión más populares de México, sin embargo ahora se encuentra en boca de todos tras su polémica con la viuda de Fernando del Solar.

Y es que a poco menos de un mes de la muerte del presentador los problemas para Coronado han salido a la luz.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de fallecer.

Sin embargo antes de estos problemas ellos dos estuvieron casados y parecían quererse mucho, por eso aquí presentamos algunas fotografías del cambio físico de la conductora tras su divorcio.

A comienzos de los años 2000, Fernando del Solar e Ingrid Coronado formaron una gran pareja en la conducción de varios programas de Tv Azteca, gran parte de “Sexos en Guerra” fue debido a la química que desprendían en pantalla.

Sin embargo poco sabrían ellos que 15 años después acabarían en una batalla legal y en un sorprendente cambio físico para Ingrid Coronado.

Luego de conducir el programa de Concursos, fueron colocados como conductores titulares del programa matutino de Tv Azteca, Venga La Alegría, pues la pareja significaba rating asegurado, por lo que la televisora hizo de todo para tenerlos contentos.

Sin embargo tras varios años juntos la pareja anunció su sopressivo divorcio que fue la comidilla de los programas de espectáculos.

Tanto que Ingrid fue señalada como la mala del cuento, pues su separación ocurrió mientras Fernando se encontraba luchando duramente contra el línfoma de Hodking, enfermedad que tuvo durante varios años.

Fue el mismo Fernando del Solar quien expresó que la relación con Ingrid Coronado era insostenible, pues debido a la enfermedad que llevaba, tenían peleas constante y él, según sus palabras, “se hacía la víctima”.

En un principio declaró que él nunca hubiera dejado a Ingrid si los papeles fueron inversos, pero admitió que entendía las razones por las que había decidido separarse.

Además de que las peleas eran tan constantes que fue Fernando el que pidió la separación en primera instancia, aunque luego se arrepintió.

“Yo no podía conmigo mismo, la verdad. Entonces, un día sí, llego y digo: ‘¿Sabes qué? Me voy, yo me quiero ir’, claro que sí, yo lo dije. Me voy, y así como me voy, regreso al otro día y le pido disculpas, le digo: ‘Por favor discúlpame, no sé ni lo que estaba diciendo’”