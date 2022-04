Así ha cambiado Hiroshi de ‘Pequeños Gigantes'

Sorprendió con su cambio físico a sus 22 años de edad

Hiroshi, participante de la primera temporada de ‘Pequeños Gigantes’ conquistó al público con tu talento y carisma a sus tan sólo 11 años de edad. Actualmente, el joven tiene 22 años y ha demostrado además de la música cuenta con gran talento para la actuación y el modelaje.

A través de su cuenta de Instagram, el artista comparte con frecuencia su duro entrenamiento físico y sus más recientes temas musicales, pues el joven decidió continuar con su carrera como cantante.

Recientemente, el cantante sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una fotografía desde las playas mexicanas con la cual dejó ver que ya no es aquel niño que conquistó la televisión mexicana en la primera temporada de ‘Pequeños Gigantes’ y ya es todo un hombre.

Así luce actualmente el cantante.

Hiroshi conquista con su trabajado cuerpo

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el nacido en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, presentó recientemente su nuevo sencillo al lado de Magaby, otra participantes del reality show de Televisa que fue conducido por Galilea Montijo.

A través de su cuenta de Instagram, el joven cantante ha dejado ver sus cambios físicos a sus 22 años de edad, además, se ha dejado ver muy enamorado, compartiendo momentos especiales con su novia.

¿Qué pasó con Hiroshi de ‘Pequeños Gigantes’?

Actualmente tiene 22 años.

Hiroshi formó parte del escuadrón de ‘Las Megaestrellas’, que quedó en segundo lugar de la competencia. Actualmente trabaja en la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, no ha dejado un lado su sueño de ser cantante, ya que recientemente anunció que cantará con Christian Nodal.

“Me caracterizo porque este sueño lo he hecho solo, yo me he esforzado y pagado todo, estudio, músicos, video, todo lo he hecho con mi dinero, con mis ganas de salir adelante y eso es muy valioso”, dijo Hiroshi de ‘Pequeños Gigantes’ en entrevista con Exclusivas Puebla.

