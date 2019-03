Así fueron sus 72 días de matrimonio con Kim Kardashian, Kris Humphries soltó la sopa

Kris Humphries es jugador profesional de baloncesto en la NBA, recientemente anunció su retiro del deporte, de acuerdo con The Players' Tribune. Mientras realizaba este anuncio algunos medios estadounidenses aprovecharon para preguntarle 8 años después sobre su matrimonio con Kim Kardashian, mismo que ocurrió durante el 2011.

Kris Humphries es el segundo marido de Kim Kardashian, después de que en primer lugar en el año 2000 estuviera casada con Damon Thomas, un reconocido productor musical relación que se dio por finalizada en 2003.

Luego llegó a su vida el basquetbolista, con quien tuvo un matrimonio de ¡72 días! Si, solo duraron 72 días casados. Según lo relatado por el propio Kim Humphries, cuando esta relación llego a su fin muchos medios especulaban que fue un matrimonio arreglado, o que fue una farsa.

No te puedes perder: Khloé Kardashian se manosea grotescamente en el gimnasio (VIDEO)

Durante una entrevista, Kim Humphries relató 8 años después que su matrimonio fue real, totalmente real, tanto que cuando se dio la separación Humphries se vio afectado emocionalmente.

“A ver, yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida, desde luego. Pero lo que me molesta de verdad es escuchar a la gente decir que fue todo una farsa. Hay muchos aspectos de ese mundo que no son completamente ciertos, pero en lo que respecta a nuestra relación, era cien por cien real", dijo sobre su matrimonio con Kim Kardashian.