Así fueron los últimos momentos de Chespirito; murió en manos de Florinda Meza

No cabe duda que Chespirito es uno de los más grandes comediantes que ha tenido México, pues su talento fue reconocido incluso en internacionalmente, ya sea por su personaje como el Chapulín Colorado o el entrañable Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños dejó una huella inborrable tras su fallecimiento.

Es por eso que su viuda Florinda Meza se ha dedicado a conservar su memoria con distintos proyectos, además de que también habla abiertamente de su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Florinda Meza confesó la razón por la que no tenía intimidad con el comediante; sin embargo, ahora ha hablado sobre los últimos momentos del famoso.

Así fueron los últimos momentos de Chespirito

Fue en entrevista con Adela Micha donde Florinda Meza habló largo y tendido sobre los últimos instantes del comediante mexicano, pero lo que pocos sabían es que la famosa Doña Florinda fue la que le vio morir pues Chespirito dejó de respirar en sus brazos.

"El estaba muriendo. Yo veía qu eexhalaba, pero sonriendo y mirando, pero veía que exhalaba y me tuvo que caeri el veinte de que moría... Empecé a darle masaje, porque cuando estuve trabajando en caridología me enseñaron muchas cosas, y volvió a respirar. Y siguió así, y yo no más decía 'No Rober, no te vayas, vive, no te vayas, Rober". expresó la famosa.

Tras confirmarse su muerte, Florinda pasó toda la noche con él, "Empecé a llorar, me metí en la cama con él", afirmo Meza.

Aun cuando había falelcido y se encontraba en el funeral, Florinda aseguró que todavía no era consciente de lo que estaba sucediendo pero que después de 5 días no paró de llorar día y noche, que incluso pasó una semana o más.

"Me decían 'Puedes volver a empezar' Pero vovler a empezar es difícil y volver a empezar es aún más dificil. Pero él era mi motor, tanto él a mí, como yo para él". recordó .

¿De qué murió Chespirito?

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, falleció un 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, a causa de un paro cardíaco agravado de su enfermedad de Parkinson que el comediante padecía desde hacía mucho tiempo.

Su pérdida fue un gran golpe para el mundo del espectáculo y el entretenimiento pues fue uno de los comediantes mexicanos más conocidos a nivel mundial con el Chavo del 8 con el que logró romper fronteras.

