Así fueron los romances y escándalos amorosos de Armando Manzanero

Armando Manzanero fue un coqueto empedernido, y conocido mujeriego, quien disfrutó de la compañía de más de una mujer a lo largo de su vida.

Su propia ex- esposa habló sobre sus infidelidades, pese a que el cantautor mantenía relaciones de años con cada una de sus parejas, siendo la más corta de 4 años.

Armando Manzanero es conocido por sus varias relaciones con mujeres

Sin embargo, no fue su falta de fidelidad lo único que marcó su historial con las mujeres, pues, llegó a ser acusado de violencia doméstica por una ex-pareja.

Su primera esposa

Armando Manzanero contrajo matrimonio por primera vez con María Elena Arjona Torres, a quien conoció cuando tenía 15 años y nombró su primer amor.

Pese a que fue su amor de juventud, Armando Manzanero aseguró que sus 7 años de noviazgo con María Elena fue muy “desgraciado” por las costumbres de la época, que no le permitían conocer bien a la persona antes de la boda.

Por ese tiempo, la carrera de Manzanero comenzaba a despegar, era 1957 y le habían ofrecido trabajar en la Ciudad de México, por lo que se casó con María Elena y como ella misma dijo en el programa, el día que se casaron se mudaron a la Ciudad de México.

María Elena y Armando Manzanero compartían 4 hijos

La pareja se casó en 1957, tras lo cual se mudaron a la Ciudad de México, y la carrera del cantautor comenzó a ascender con la grabación de su primera canción, “Eddy Eddy” junto a Angélica María.

Pero la historia de amor terminó después de 15 años de matrimonio debido a que “a uno le gusta mucho el relajo”, según reveló María Elena al sacar a relucir las infidelidades de Armando Manzanero.

María Elena Manzanero Arjona de Molina con su madre, María Elena Arjona Torres

Armando Manzanero tuvo 4 hijos con María Elena; años después de la separación el cantante dijo que tal vez le hubiera gustado salvar la relación, aunque cree que su carrera no hubiera avanzado de haberlo hecho.

"Es una de las cosas que nunca voy a poder reponer, no haber tenido la entereza y la capacidad de decir: aquí me quedo (…) me hubiera gustado, como a muchas gentes, cumplir 50 años con María Elena".

Su segundo matrimonio

En 1972, pocos meses después de su primer divorcio, Armando Manzanero se casó con Cristina Blum, con quien tuvo a su hijo, Juan Pablo Manzanero, además criaron juntos a los mellizos Rodrigo y Mainca.

El cantautor tuvo a los pequeños fuera del matrimonio, producto de una aventura con una modelo peruana, quien le cedió la custodia de los menores años después de terminar el romance.

Cristina Blum y Armando Manzanero estuvieron casados por 18 años.

El tercer matrimonio

En 1991, el compositor yucateco conoció a María Teresa Papil Mirassou, a quien propuso matrimonio al poco tiempo de su divorció con Blum.

María Teresa era una empleada de banco, admiradora de los boleros de Armando Manzanero; aunque no tuvieron hijos, estuvieron juntos 7 años.

Cuando salió a la luz su romance, Paty Chapoy comentó el parecido físico entre Cristina Blum y María Teresa, aunque Manzanero no respondió a ello.

Su matrimonio más polémico

Aunque los matrimonios pasados de Armando Manzanero no estuvieron libres de escándalos, estos giraban más en torno a las infidelidades del yucateco, pero eso cambió con Olga Leticia Aradillas Lara.

Aradillas fue su matrimonio más corto, de apenas 4 años, pero fue el más polémico de todos, pues involucró dos procesos legales.

Olga Leticia Aradillas Lara pasó tiempo en prisión por el supuesto robo de una camioneta

Tras el divorcio en 2006, Olga Aradillas demandó a Armando Manzanero por agresión física y “malos tratos”; el compositor negó haberla maltratado e incluso, ganó el juicio por violencia doméstica al declararse que las acusaciones eran falsas.

Por su parte, Manzanero acusó a su ex-esposa de robarse una de sus camionetas. Olga fue declarada inocente del hurto después de 9 meses de litigios.

Los romances oficiales y no oficiales

Además de sus matrimonios, Armando Manzanero, tuvo varios romances, siendo uno de los más notorios el que mantuvo con Gloria Caballero, aunque la relación duró menos de un año.

En su momento, corrieron varios rumores de una supuesta boda secreta pero estos nunca fueron comprobados.

Otro supuesto romance de Manzanero fue con la actriz y cantante soprano, Susana Zabaleta, con quien colaboró en varios proyectos musicales y mostraban una amistad muy cercana e íntima, pero tampoco estos rumores han sido comprobados.

La viuda de Armando Manzanero

Armando Manzanero contrajo matrimonio por última vez en 2015 con Laura Elena Villa, quien estuvo a su lado sus últimos años de vida y durante su hospitalización por COVID-19.

Laura Elena es 36 años menor que el compositor, y fue la encargada de dar los detalles de su estado de salud antes de su muerte.

Laura Elena, la viuda de Armando Manzanero

