Así fueron las palabras de despedida a Héctor Suárez de sus famosos amigos

Admiro a Don Héctor Suarez porque sin el imaginarlo y sin conocerme me dió escuela, aprendí que en la comedia también hay llanto, reflexión y protesta pacífica. La vida me dio el privilegio de trabajar con el y le di gracias mil veces. Mi ídolo se ha ido y no. QDEP #HectorSuarez pic.twitter.com/EI0UzkK8Pe