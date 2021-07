Así fue la salida del clóset de Pedrito Sola ¡Hace 60 años!

Pedrito Sola de Ventaneando es una de las personalidades más conocidas de la televisión mexicana, y una figura conocida de la comunidad LGBT dentro de la industria del entretenimiento desde hace décadas.

El conductor de televisión recordó el momento cuando reveló a su familia su homosexualidad hace 60 años además contó como fueron las reacciones de sus padres y en especial de su abuela.

Para el conductor, la orientación sexual “debe ser genética”, ya que asegura que siempre ha sabido que es homosexual. Recientemente, estuvo en medio del escándalo, cuando Pedro Sola publicó una foto de un hombre desnudo en Twitter.

Pedrito Sola recuerda la revelación a su familia

Pedro Sola salió del clóset hace 60 años

“Yo nunca he estado en el clóset”, dijo el conductor, “yo me enteré de mi sexualidad desde que era adolescente. Me acuerdo que desde niño, los primeros recuerdos que tengo son así. Nunca tuve la necesidad de andar escondiéndome de nada”.

Pedro Sola dijo que la más sorprendida por la revelación fue su mamá, pero nunca hubo probelmas con ellos. El conductor reveló a sus padres, Eva Murillo y Julán Sola, su homosexualidad a los 14 años de edad.

Pedro Sola que recordó su experiencia con la marihuana anteriormente, dijo que su abuela fue su principal apoyo y cómplice al “salir del clóset”, ya que era una mujer “muy adelantada a su época” e incluso le pedía invitar a sus novios a comer a casa.

Pedro Sola y su pareja

Pedro Sola mantiene su noviazgo en privado

Al hablar de su novio, Pedro Sola dice estar muy enamorado después de 20 años de relación con el susdicho, quien es 30 años menor que el conductor, según los reportes de La Verdad Noticias.

Pedrito Sola reveló que conoció a su novio por internet en 2001, mismo año cuando falleció su madre, y como juntos disfrutan de una vida tranquila y sin complicaciones pese a la diferencia de edad entre ellos.

