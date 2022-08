Así fue la relación de Carlos Rivera con su padre: "Mi mejor amigo"

Así fue la relación de Carlos Rivera y su papá.

Carlos Rivera está viviendo uno de los momentos más duros en su vida, pues se confirmó el fallecimiento de su padre, el señor José Gonzálo Gilberto Rivera y aunque el cantante no ha dado declaraciones, se sabe que mantenían una relación muy cercana.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue la noche del 27 de agosto que se confirmó el sensible fallecimiento del papá de Carlos Rivera, a causa de un infarto.

La noticia ha impactado al mundo de la farándula, debido a que Carlos Rivera ha demostrado la gran importancia que tiene su familia, por lo que las redes sociales le han enviado conmovedores mensajes de apoyo.

Papá de Carlos Rivera

Carlos Rivera aseguraba que su papá era su "mejor amigo".

A pesar de que Carlos Rivera no habla mucho de su vida fuera de los escenarios, se sabe que era muy cercano a su papá, tal como dio a conocer en una entrevista para el programa 'Historias engarzadas'.

Se sabe que José Gonzálo Gilberto Rivera no estuvo muy presente en la infancia de Carlos Rivera, debido a que se separó de la madre del cantante, sin embargo años más tarde pudieron recuperar el tiempo que estuvieron separados.

"Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiera hacer, él me ayudó, me apoya y me ayuda, y me dice: ¿cómo te ayudo?" dijo.

En otra ocasión Carlos Rivera reveló que la pandemia fue muy dura para su familia, pues su papá se contagió de Covid-19, por lo que estuvo varios días ingresado, sin embargo logró superar la enfermedad.

“Fue horrible porque, la gente que ha vivido esto, sabe lo fuerte que es despedirte y no saber si vas a volver a verlo, volver a abrazarlo. Y afortunadamente no se complicó demasiado, lo traje para acá (Ciudad de México), y ya está vacunado, ya todo y es una tranquilidad enorme" reveló en aquel entonces.

Carlos Rivera dedicó emotivo mensaje a su papá

Carlos Rivera no se ha pronunciado ante la muerte de su papá.

Aunque hasta el momento Carlos Rivera no se ha pronunciado sobre el lamentable fallecimiento de su padre, el pasado Día del Padre, el cantante le dedicó un emotivo mensaje a su progenitor.

"¡Mi papito! Mi mejor amigo. Mi fan número 1. Te amo", escribió junto a una de las pocas fotografías donde ambos se veían sonrientes.

Fue el pasado 14 de agosto, que Carlos Rivera fue visto públicamente por última vez con su padre, durante la presentación del video 'Te soñé, en el que Carlos Rivera formó parte de la tradicional 'Noche que nadie duerme'.

Hasta el momento, se sabe que Carlos Rivera se entrontaba en Europa, como parte de sus representaciones y hasta emomento no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su padre.

