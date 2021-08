Así fue la primera cita de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron uno de los romances más mediáticos durante los 90s, pero de acuerdo con el actor y conductor Mario Bezares, él y su esposa Brenda Jiménez fueron los “cupidos” para que Eugenio y Victoria tuvieran su primera cita romántica.

Bezares reveló estos detalles de la ex pareja durante una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”. El famoso trabajó con Derbez en el show de "Anabel" y relató: “Estaba yo ya casado, cuando Eugenio empezó a salir con Victoria. La primera salida la ocasionamos nosotros, nos fuimos a cenar a un restaurante de color naranja y nos fuimos los cuatro. Nosotros fuimos los cupidos”.

Los actores estuvieron juntos por años, pero tras separarse, aún no tiene una buena relación/Foto: Revista Clase

Al parecer, la primera cita de Victoria y Eugenio fue en 1989. No obstante, Mario comentó que no asistió a la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo que supuestamente fue falsa, ya que en ese época, en 1991, ya no trabajaban juntos.

Bezares también conoció a otras novias de Eugenio Derbez

Bezares también confesó que no sólo supo de la relación de Eugenio con Victoria Ruffo, ya que igual conoció a otras novias de Derbez, incluso a las mujeres que son las madres de sus hijos: Gabriela Michel, madre de Aislinn y Silvana Torres, de Vadhir.

Además, mencionó que al inicio de su carrera, Eugenio Derbez era una persona muy penosa y tímida, que necesitaba de sus personajes para sobresalir.

“En aquel entonces, yo conozco a Eugenio como una persona inhibida, una persona tímida, que necesitaba personajes para sobresalir, porque su vida normal, como Eugenio Derbez, era bastante reservada y callada”, confesó el conductor Mario Bezares.

¿Cuánto tiempo duraron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

José Eduardo es hijo de la ex relación entre Derbez y Ruffo/Foto: Depor

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estuvieron juntos durante ocho años, pero se separaron en 1996. De la famosa relación nació el actor e influencer José Eduardo Derbez, quien ha revelado en diversas ocasiones que tras su ruptura, sus papás no lograron llevarse bien.

Incluso el actor y productor ha dicho que por mucho tiempo no pudo frecuentar a José Eduardo durante su infancia. Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, a pesar de la polémica, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo siguen siendo una de las ex parejas más recordadas por el público.

