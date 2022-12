Así fue la excéntrica y lujosa navidad de las Kardashian

Las hermanas Kardashian presumen su extravagante cena de navidad.

Las Kardashian se ha caracterizado por ser una de las familias más excéntricas de la farándula, por lo que como era de esperarse, su cena de navidad estuvo rodeada de grandes lujos y extravagante estilo, mismo que dejaron boquiabiertos a sus fans.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el clan Kardashian- Jenner a lo largo del 2022 se han visto envueltas en grandes polémicas, por lo que su fama y fortuna no ha dejado de crecer, misma de que la que hacen derroche en las celebridades decembrinas.

Como era de esperarse, Kourtney, Khloé y Kim Kardashian, Kendall y Kylie, acapararon los reflectores del mundo del espectáculo, al compartir algunos detalles de su majestuosa cena de navidad, donde demostraron que son las reinas del estilo y lujo.

Las Kardashian- Jenner sorprenden con su cena de navidad

¿Cómo fue la cena de navidad de las Kardashian?

Por medio de sus historias compartidas en Instagram, las hermanas Kardashian- Jenner mostraron algunos detalles de su excéntrica cena de navidad, con la que sorprendieron a sus millones de seguidores.

Navida de las Kardashian

Acompañadas de amigos y celebridades, incluida la cantante Sía, quién deleitó a los asistentes con su voz, la influyente familia se dio cita en un lujoso lugar ambientado con detalles navideños, árboles rojos y con una majestuosa decoración.

Navida de las Kardashian

Navida de las Kardashian

Como ya es costumbre, Kim Kardashian se robó las miradas, pues no solo estaba presumiendo su cambio de look, sino que portó un hermoso vestido planeado, lleno de lentejuelas.

Kim Kardashian sorprende con su elegante vestido.

Por su parte, Kourtney usó un traje blanco, Khloé y Kendall llevaron elegantes vestidos en color rojo y Kylie Jenner deslumbró con su vestido dorado, en conjunto con su hija Stormi.

¿Cómo se llama el nuevo programa de las Kardashian?

¿Donde ver el nuevo porgrama de Las Kardashian?

Tras años siendo parte de Keeping Up with the Kardashians en el canal E! Entertainment, el clan ahora transmite su reality show por Disney+ con “Las Kardashians”.

Recordemos que la familia Kardashian es considerada como una de las más conocidas e influyentes en el mundo de la farándula, pues cada una de las hermanas Kourtney, Khloé y Kim Kardashian, Kendall y Kylie han destacado en la moda y como empresarias.

