Así fue la espectacular fiesta de cumpleaños de Maluma rodeado de famosos

Maluma es un famoso cantante colombiano que recientemente celebró su cumpleaños número 29 de una manera muy especial, rodeado de grandes amigos como David Beckham, Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira, así como el empresario Dave Grutman.

Es por eso que a través de redes sociales se filtró un video que muestra el momento en el que el cantante colombiano se prepara para apagar las velitas del pastel, mientras los asistentes le cantan el tradicional “Happy Birthday”.

En otro momento de la grabación se puede apreciar cómo Maluma se percata que le hace falta el anillo, que usualmente se coloca en la velas para pedir un deseo, por lo que Nadia Ferreira de inmediato se quita el suyo y se lo presta.

Los que rodean la mesa le hacen señas al intérprete de “Hawai” dándole a entender que ya es momento de comprometerse con su querida novia, Susana Gómez, quien también aparece en la grabación captando cada detalle de este importante festejo.

Según algunos medios, el festejo cumpleañero de Maluma ocurrió en una exclusivo sitio de Miami, ciudad donde este fin de semana se llevará a cabo la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira.

El cantante colombiano junto a David Beckham y Romeo Santos forman parte de las celebridades que la feliz pareja eligieron como padrinos según se dio a conocer recientemente.

Maluma, autor colombiano de éxitos musicales como Cuatro Babys, Felices los 4 o Sin Contrato, ha tachado en su lista otro deseo. Eliminados estaban tener canciones con millones de reproducciones en YouTube o Spotify y dar conciertos para miles de personas por todo el mundo: solo le quedaba conseguir su automóvil de ensueño.

Cuando llegó el día, alegró a gran parte de sus 62,8 millones de seguidores en Instagram al anunciar su nueva adquisición para su colección privada de coches. Se trata de un Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, un superdeportivo único.

Solo se fabricaron 500 unidades en el mundo y una de ellas se encuentra en Medellín, ciudad colombiana donde reside Maluma.

Cabe destacar que ante un supercoche que monta un motor 3.8 bóxer biturbo de 634 CV, Maluma no escondió ni una sola emoción en sus redes sociales. “Parceros, vean, les digo nuevamente, los sueños sí se hacen realidad. Los sueños sí se hacen realidad, y no es pa’ que digan: Ay, este mar**ca sí tiene. No, es pa’ que se motive, para que se motiven a trabajar duro, que nada es regalado. ¡Ustedes también pueden!”.

