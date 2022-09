Así fue la emotiva despedida a Marciano Cantero de Enanitos Verdes

Despedida a Marciano Cantero genera conmoción en redes.

El pasado 8 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Marciano Cantero, vocalista de una de las bandas más populares de Latinoamérica “Enanitos Verdes” y ahora se ha difundido videos de su emotiva despedida, misma que generó gran impacto en redes sociales.

A la despedida del cantante acudieron alrededor de 300 personas, quienes mostraron la gran admiración que sentían por Marciano Cantero, quién es considerado como un ícono de la música en español.

Recordemos que el descenso de Marciano Cantero se dió días después de permanecer internado y generó conmoción en el mundo del espectáculo.

Emotiva despedida para Marcio Cantero

Despiden a Marciano Cantero y acuden cientos de fanáticos.

Fue un día después del descenso del cantante Marcio Cantero, que alrededor de 300 personas se reunieron frente al edificio de Cultura en la Ciudad de Mendoza para despedirse del músico, al grito de: “no se va, Marciano no se va”.

Entre la multitud que se despidió del vocalista de Enanitos Verdes, no faltaron entonaciones de sus canciones más conocidas e incluso fue un taxista quien frenó su auto frente al velatorio, y con la música a todo volumen interpretó una de sus canciones: Te ví en un tren.

Sin embargo, quienes generaron cientos de emociones en redes sociales fueron Felipe Staiti y Daniel Piccolo, miembros junto a Marciano de Los Enanitos Verdes, quienes escoltaron el féretro.

Por su parte, la familia de Marciano Cantero mostró su asombró y emoción ante la despedida que el pueblo de Mendoza, Argentina le dedicó al músico.

"Mis sentimientos son de agradecimiento y orgullo. Con mi viejo y con la gente, al pueblo y a los Enanitos. Son las palabras que me salen. Ver a la gente cantar sus temas me hace pensar qué lindo lo que me dejó” dijo su hijo.

¿Quién fue Marciano Cantero?

Marciano Cantero falleció el pasado 8 de septiembre.

Marciano Cantero inició su trayectoria musical desde muy joven y logró consagrarse como una de las voces más reconocidas, gracias a “Enanitos Verdes”.

Fue a los 19 años, que el cantante y guitarrista comenzó un proyecto musical a la par de Felipe Staiti, Jota Morelli y Daniel Piccolo conocido como la icónica banda.

Se sabe que el descenso de Marciano Cantero, fue a causa de problemas renales, mismos que originaron que estuviera hospitalizado por varios días.

