Así fue la apasionada relación entre Ana Martín y Pedro Infante

Ana Martín y Pedro Infante fueron muy unidos y tuvieron un vínculo especial gracias al padre de la actriz, el talentoso Jesús Martínez "Palillo", quien prácticamente “adoptó” a Pedro y lo ayudó a consagrarse como un famoso actor y cantante hasta el final de sus días.

La historia de amor entre Martín y Pedro habría nacido de la admiración. Al parecer todo comenzó gracias a “Palillo”, él tenía fama de ser un gran maestro de actores y grupos musicales, pues así como habría formado con gran vínculo con Pedro más allá de las clases actorales que le daba.

La preparación que recibió Pedro Infante y la dedicación que le ponía a su trabajo fue lo que poco a poco llamó la atención de la joven Ana Martín, quien recientemente cautivó a sus fans con unas fotos de su juventud.

Es importante mencionar que en múltiples ocasiones ella ha señalado que se quedaba atónita cuando veía a Pedro ensayar con su padre, fue así como empezó a surgir una apasionada relación entre Ana Martín y Pedro Infante.

Ana Martín y Pedro Infante se admiraban mutuamente

Esta es la publicación que realizó la actriz en su cuenta de Instagram

La actriz reveló que cada vez que lo miraba notaba el nivel de compromiso que él tenía, al punto que las sesiones se hacían intensas. Fue esto lo que de alguna forma la inspiró a ser una actriz consagrada en el mundo del espectáculo.

A través de varias historias compartidas en su cuenta de Instagram Ana Martín indicó que ella se esforzó y “lo logró” en parte gracias al ejemplo que le daba Pedro, quien era educado con su padre. Fue así como nació la admiración y el respeto entre ambos, incluso se dijo que la actriz estaba enamorada, pero ella era demasiado joven y nunca se lo dijo.

En una publicación reciente compartida en Twitter la actriz escribió: “Pedro Infante fue mi padrino, junto a otras grandes celebridades de México, ¡muy talentoso! Lo veía junto a mi padre y decía: ¡wow! Algún día seré como él y así fue”.

¿Cuántos hijos tiene Ana Martín?

La actriz nunca se casó, ni tuvo hijos

Ana Martin no tiene ningún hijo. Ella nunca se casó y aunque surgieron muchos rumores de amoríos la actriz no tiene herederos. Hoy tiene 75 años de edad y no se arrepiente de sus decisiones, incluso ha llegado a revelar que su relación más larga duró 3 años, porque ella ponía fin a las relaciones cuando “se acababa la pasión”.

Incluso se ha rumorado que aunque la actriz Ana Martín y Pedro Infante nunca tuvieron un romance el cantante era el verdadero y único amor de Martin, por lo que tras la muerte de Pedro ella decidió que sería mejor quedarse sola. Aunque ella asegura que de alguna forma cree que salió igual que su padre, pues asegura que simplemente no le gustaban las relaciones, ni la estabilidad emocional.

