Así fue la acalorada discusión entre Niurka y Mayeli en La Casa de los Famosos

Los participantes han protagonizado varios momentos bochornosos y polémicos en La Casa de los Famosos, pues a través de las redes sociales filtraron un video de lo que ocurrió previo a la eliminación de Mayeli Alonso quien se enfrentó a Niurka.

Pero, ¿qué fue lo que pasó entre las participantes? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues durante una plática que tuvieron algunos famosos en la cocina, la cubana comentó: "La única persona que decide quién es débil o fuerte, están allá afuera". Expresó.

Mientras que Mayeli Alonso la enfrentó y le dijo: "No mi reina estás equivocada...a mí no me vas a decir lo que tú estás pensando". Comentó. Cabe mencionar que la primera eliminada del reality show de Telemundo fue la ex de Lupillo Rivera.

Video de la discusión entre Niurka y Mayeli en el reality show

El video de la acalorada discusión fue compartido a través de la cuenta de Twitter de La Comadrita. Por su parte, los usuarios no dudaron en reaccionar y expresaron su descontento por la salida de Mayeli, aseguraron que ella merecía estar más tiempo en la casa.

Otros usuarios mencionan que Mayeli se refería a fuerte dentro de la casa con respecto a colaboración, de las tareas que se deben hacer, pues los internautas mencionan que la ex de Lupillo era muy buena compañera, pero los seguidores de la cubana comentan que Niurka no dijo mentiras.

Aunque algunos mencionaron que Laura no aporta nada en la casa, pero se ha convertido en un rival fuerte, ya que ha tenido el apoyo del público desde que llegó a la casa en la segunda temporada del reality show de Telemundo.

¿Dónde puedo ver La Casa de los Famosos completa?

Famosos del reality show de Telemundo

El programa de televisión es transmitido a través de la página oficial de Telemundo, de igual forma la transmisión en vivo está disponible en el canal de YouTube de la televisora, donde los usuarios han conocido más de cerca a los famosos.

Cabe mencionar que Laura Bozzo se salvó de ser eliminada, pero le dejó en claro a Niurka que ella también es una rival fuerte en la competencia, ya que fue salvada por el público, quienes han seguido muy de cerca lo que sucede en el reality show La Casa de los Famosos.

