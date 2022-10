Así fue golpeada Britney Spears por su madre cuando salía de fiesta

Britney Spears es una famosa cantante de 40 años que recientemente explicó que su mamá le dio una cachetada tras una publicación en Instagram, la cual decidió borra y además, afirmó que este incidente ocurrió después de que su esposo Kevin Federline la dejó.

A través del medio Page Six, Britney aseguró que fue la primera vez que alguien le pegó y dijo que el golpe fue tan fuerte que nunca lo olvidará: “La primera vez que me dieron una cachetada fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”.

Además, la talentosa cantante Britney Spears expresó: “Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”.

Britney Spears y los golpes de su madre

La polémica cantante a raíz de ese suceso ha dicho también: “Siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien. Supongo que nunca lo sabré”, dió a entender que ella nunca tuvo una reacción similar con sus hijos.

Es por eso que la publicación la acompañó con una escena de la película “Si te casas… te mato”, donde JLo le da una cachetada a Jane Fonda, y pidió a sus fans mantener la clase.

Mamá de Britney le pide perdón

Hay que destacar que la semana pasada, Lynne le pidió perdón a la princesa del pop y le rogó que la desbloqueara para que pudieran hablar: “¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!” escribió la mujer de 67 años en la sección de comentarios de una publicación de Britney.

Cabe destacar que Britney Spears había escrito que los miembros de su familia “no tiene ningún tipo de conciencia y realmente creen que no han hecho nada malo”.

