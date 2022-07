Así fue el tenso momento entre Laura G y Arturo López Gavito en La Academia

El reality show de La Academia sigue dando de qué hablar, pues debido a la ausencia de Yahir llegó a la conducción Laura G, quien deslumbró con su estilo y belleza, pero protagonizó un bochornoso momento en plena transmisión del concierto del sábado 30 de julio.

¿Qué pasó? En La Verdad Noticias te compartimos lo que ocurrió pues luego de la interpretación de Nelson, quien interpretó "No podrás" de Cristian Castro, a algunos críticos no les convenció lo que hizo el alumno de esta edición de los 20 años, por lo que la presentadora reaccionó a los comentarios.

En las noticias de la farándula te hemos dado a conocer quiénes de los alumnos ya no están en el reality show de TV Azteca, y quién fue el eliminado de la noche del sábado, lo que ha causado varios comentarios en redes sociales.

¿Laura G salió regañada por el crítico de La Academia?

El enfrentamiento entre Gavito y la conductora ocurrió porque el crítico comentó que Nelson debió de cantar perfectamente bien la canción sin ningún error, de igual forma expresó sobre lo que ha ocurrido en el reality y espera que se salve el espíritu artístico.

"No estar viviendo de la lástima o los problemas...tú eres una promesa de este proyecto...Ponte a trabajar, si van al hospital es problema de ustedes, salgan del hospital, si se deshidratan tomen agua, hagan algo". Fueron los contundentes comentarios de Gavito.

Tras lo ocurrido, Laura dijo: “Perdón que me meta, no estuvo en ellos que se enfermaran, fue un cuadro que pegó a todos los alumnos”. Dijo la conductora, a lo que Gavito le dijo que en el programa no se discuten las enfermedades, sino el talento.

¿Cuál es la edad de Laura G?

Conductora de TV Azteca

La conductora tiene 37 años de edad y desde sus años de juventud comenzó a participar en diversos programas de televisión, aunque en varias ocasiones la presentadora Laura G ha dado de qué hablar en “Venga la Alegría”.

