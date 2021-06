Así fue el romance de Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker

Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker se convirtieron en una de las parejas favoritas desde que dieron a conocer su romance hace algunos años, pero su historia de amor llegó a su fin, debido a que su relación fue demasiado tormentosa.

Se conocieron en 1984 mientras estaban filmando “Firstborn”, en tan poco tiempo comenzaron a salir cuando no habían cumplido los 20 años de edad. El actor lucía enamorado y compró la casa antigua de Charles Chaplin para mudarse con la actriz.

En La Verdad Noticias te compartimos que la famosa confesó que la relación con Robert Downey Jr fue "aterradora", aunque algunos fans pensaron que su noviazgo era miel sobre hojuelas.

En varias ocasiones, la pareja fue captada en diversos eventos donde lucían felices, aunque la relación no fue bonita o divertida, la actriz disfrutaba estar con él, lo que más lo enamoraba es que era divertido e inteligente, incluso confesó que era gracioso.

¿Cuánto duraron Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker?

Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker se conocieron en sus años de juventud

El romance de los actores duró solo siete años, y aunque la mayoría pensó que los enamorados llegarían al altar pero no sucedió debido a que Jessica descubrió el lado oscuro del actor, ya que el famoso consumía drogas.

Al principio de la relación de Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker, la actriz veía que su ex novio bebía y fumaba marihuana, pero las cosas se complicaron en su noviazgo cuando él empezó a consumir cocaína, debido a ello finalizaron su historia de amor en el año 1991.

En una ocasión, la actriz estadounidense de 56 años de edad, comentó que no era consciente de los problemas que su ex tenía, pues cuando lo conoció a fondo comprendió que su vida estaba en peligro, el actor no se dejaba ayudar y le dio mucho miedo.

Por su parte el actor confesó sobre el romance que tuvo con Parker que estaba enamorado de ella, pero el amor no fue suficiente, pues el famoso confesó que le gustaba beber y tenía problemas con las drogas.

Recordamos que cuando Robert Downey Jr estaba en prisión protagonizó un gran escándalo, fue detenido en 1996, el actor fue acusado de posesión de heroína y cocaína y estuvo en prisión por tres años.

Las mejores fotos de Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker

Robert Downey Jr y Jessica Parker presumían su romance

A pesar de que han pasado varios años de aquella historia de amor, a través de las redes sociales, los fans recuerdan emotivas fotos de los famosos juntos, quienes aparecían agarrados de la mano y lucían muy enamorados.

Sarah Jessica Parker y Robert, fueron una de las parejas favoritas de Hollywood

En otra fotografía se puede apreciar que a los actores le gustaba reírse y bromear, pues el actor se ha caracterizado por su buen sentido del humor, así lo ha dado a conocer en los proyectos que ha realizado en el cine.

Sarah Jessica Parker y Downey lucían felices en su romance

En otra foto se aprecia al actor abrazando a la actriz, pues cuando Robert y Parker iniciaron su relación sentimental aparecían muy enamorados, pero desafortunadamente su romance llegó a su fin luego de siete años juntos.

Robert Downey Jr y Sarah Jessica Parker dejaron en el pasado su historia de amor. Actualmente la actriz está casada con Matthew Broderick, la feliz pareja ha formado una hermosa familia junto a sus tres hijos. Mientras que Downey tiene tres hijos también.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.