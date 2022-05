Así fue el primer casting de Salma Hayek cuando tenía 20 años de edad

La actriz mexicana comenzó su carrera desde muy joven/Foto: Chic Magazine

Salma Hayek es una de las estrellas mexicanas que ha logrado destacar en el cine y la televisión a nivel internacional. Pero ahora se ha viralizado en las redes sociales un video donde muestran cómo fue el primer casting de la actriz y productora cuando tenía 20 años de edad.

Las imágenes fueron compartidas por el programa “Despierta América” de Univision, en las cuales se puede ver a la mexicana con el cabello rizado y vestida con una blusa verde.

"Soy Salma Hayek, tengo 20 años, estoy en el primer grupo del segundo año del Centro de Capacitación y no tengo ninguna experiencia", expresó la joven Salma Hayek, quien años después sería nominada a los Premios Oscar.

El casting de Salma Hayek para ser actriz

¿Imaginas cómo fué el primer casting de una actriz famosa? Mira como fue el de Salma Hayek pic.twitter.com/bi2LpirINY — M&M Studio (@MMstudioMx) August 31, 2019

Para dicho casting, la veracruzana interpretó un emotivo monólogo frente a un teléfono en el que se le escucha decir:

"Aquí estoy y aquí estás. ¿No has llamado, querido? Si me lo dijeras, si pudieras hablarme con tu voz propia en vez de solo transmitir la mía y la de él. ¿Cómo será tu voz? Porque no eres, no puedes ser un simple instrumento mecánico cuando eres capaz de comunicar las emociones del hombre y tienes todas las voces: la áspera y agresiva, la dulce, la amistosa, la de la mujer y la del hombre".

Recordemos que Salma Hayek debutó como actriz en 1989 (cuando tenía 23 años de edad) en la telenovela “Nuevo Amanecer”. Un año después, saltó a la fama con su papel de Teresa Martínez en la serie “Teresa”, donde demostró el gran talento que tenía para la actuación.

¿Cuándo se fue Salma Hayek a Estados Unidos?

Salma se ha vuelto una de las mexicanas más importantes del cine/Foto: Hola

Decidida a seguir una carrera cinematográfica en Hollywood, Hayek se mudó a Los Ángeles en 1991 tras la conclusión de Teresa. Con fluidez limitada en inglés y dislexia, pronto se matriculó en lecciones de inglés y estudió actuación con Stella Adler.

Aunque al principio no fue fácil para Salma Hayek incursionar en el cine, logró convertirse en una de las mexicanas más sobresalientes de la industria.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!