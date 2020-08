Así fue el primer beso de Belinda y Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar, luego de que anunciaran su relación. Han dado fe de su amor en redes sociales y en entrevistas.

Esta vez hablaron con Flor Rubio de Venga la Alegría, a quien le confesaron cuál fue su primer acercamiento, lo mucho que se aman, dónde se formalizó su relación e incluso cómo fue su primer beso.

Durante la charla, Belinda se mostró tan emocionada que hasta lloró al escuchar la canción que le dedicó el intérprete de regional mexicano.

De acuerdo con el testimonio de Belinda, el primer beso que se dio con Christian Nodal ocurrió en la casa de éste, mientras ensayaban una canción que presentarían en el programa La Voz.

Belinda explicó que fue inesperado

“Estábamos ensayando la canción que cantamos juntos, me dijo vente a mi casa y de repente me empezó a cantar la canción que escucharon –en el programa de Azteca– con el piano y entonces yo de ‘ay no puedo con el momento’…entonces ya le dije ‘bueno ya me voy a mi casa’ y de repente me dice ‘no te vas a ir sin que te dé un beso’.

"Fue una amenaza, me secuestró contra la pared"

Y le dije que no y luego le dije que sí. Fue tierno. El primer beso tierno e inesperado”, aseguró Belinda visiblemente nerviosa.

Belinda y Christian Nodal

Asimismo, ambos revelaron que en un principio ocultaban su relación en el programa de La Voz, aunque tenían planteado darlo a conocer en su momento. Sin embargo, Christian Nodal se adelantó y lo hizo público en su cuenta de Instagram, junto a unas fotografía en la que aparecen abrazados junto a la leyenda Te amo.

“No quería ocultarlo, es la mujer que amo, no quería que se hiciera de chisme y no tener problema por escondernos”, reveló Nodal.

Por su parte, Belinda aclaró que fue en ese momento cuando se enteró que Nodal lo había hecho público.

“En ningún momento le dije quita la historia. Yo si estoy con él, si estoy en una relación en verdad lo digo, él sí está en mi corazón, esta relación si merecía reconocimiento”, dijo Belinda.