Así fue el primer aniversario de bodas de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Ricky Montaner y su guapa novia celebraron su primer aniversario de bodas con un álbum de imágenes con las que recordaron su boda de ensueño, realizada el 8 de enero del 2021, en Argentina, país natal de la novia.

Fue a través de Instagram que los esposos compartieron un romántico mensaje que acompañaron de algunas imágenes de cómo han vivido estos 12 meses como marido y mujer.

Ambos publicaron en sus cuentas de Instagram un álbum de fotos y videos que acompañaron de un romántico texto, este post fue utilizado por varios miembros del clan Montaner para felicitarlos, como Ricardo, el patriarca de la familia, quien escribió en los comentarios: “¡Qué felicidad Dios mío! Igual que hace 1 año, los bendigo inmensamente. Los amo”.

Ricky Montaner festeja su aniversario de bodas

Es por eso que como portada de este álbum de primer aniversario de bodas, eligieron una imagen del día de su boda que acompañaron de un mensaje que escribió el cantante para Stefi:

“Hoy cumplo un año de casado con la mujer de mis sueños. Soy el más afortunado, me hizo reír todo el año y me enamoró todos los días. Despertarme al lado tuyo todos los días es algo así como haberse ganado la lotería. Llevo 365 mañanas siendo tu esposo y voy por todas. Te amo”.

Es lo que se lee en el feed de ambos donde esta publicación ya alcanzó los más de 475 mil likes y un sinfín de comentarios, como el de Sara Escobar, esposa de Mau Montaner quien, este 2022 debutó como mamá con la llegada de Apolo, el sexto nieto de Ricardo y Marlene.

Por si fuera poco, a través de su cuenta de Instagram, Marlene Rodríguez, mamá del novio, también les dedicó una linda publicación en la que celebró la unión entre ellos, recordemos que fue Ricky el último hijo de la pareja en llegar al altar: “El uno para el otro, sin duda. Dios los siga acompañando cada día de sus vidas. Te amo Lulita y a ti mi Chino”, escribió la esposa de Ricardo Montaner.

Conmovida por las palabras de su suegra, Stefi le respondió con un: “Te amo Lulita de mi vida”. Los últimos meses ha sido de muchas primeras veces para los recién casados, como el festejo de cumpleaños de Stefani, quien el pasado 18 de julio celebró, por primera ocasión con su esposo un año más de vida.

La mujer de los sueños de Ricky Montaner

Hay que recordar que a finales del 2020, solo un par de meses antes de su boda con Stefi, Ricky acudió, en compañía de su hermano, Mau, el programa de Montse & Joe donde el cantante contó cómo fue que supo que la argentina era la mujer de su vida en menos de un año de conocerla:

“Hemos logrado pasar más tiempo con la familia (con la pandemia), algo que agradecemos muchos, porque normalmente no pasa. En mi caso, yo, me terminé comprometiendo con una chica que es mi mujer que había conocido, 11 meses antes de cuando me comprometí. Vivimos juntos 8 meses de pandemia, en mi casa, compartiendo y conociéndonos 24 horas al día”, recordó el cantante quien dijo que desde los primeros encuentros con Stefi supo que era la mujer de su vida.

En aquella ocasión, Ricky detalló sobre su relación con Stefani: “Yo sí creo que hay alguien para todo el mundo y punto. Todas las personas que uno se cruza en la vida cumplen con el propósito, para lo que sea, una amistad o enseñarnos algo, pero ese sentimiento de esa persona es con la que me quiero casar, es difícil de explicarlo#.

Por último, agregó Ricky Montaner: “Es casi como cuando uno llega a su casa y capaz el hotel donde te estabas quedando era más chévere, pero llegaste a tu casa y dices: ‘Nada se siente más rico que llegar a casa’. En este momento, gracias a Dios, no solamente la casa a la que llego es mejor que cualquier hotel en el que me he quedado en la vida, sino que aparte de eso es la persona con la que me siento cómodo, puedo ser yo 100%, sin pretender ser nadie, ella también”.

