Así fue el paso de Amparín serrano por Flans ¿por qué se salió?

Su paso fugaz por el grupo Flans

Luego de darse a conocer la lamentable muerte de la cantante y empresaria Amparín Serrano, las redes sociales se sorprendieron al revelarse que también formó parte de la agrupación Flans, sin embargo fue poca sustancia que realmente es escaso lo que se sabe sobre ella.

La diseñadora gráfica creadora de la marca Distroller, realmente destacó más por la faceta de empresaria al potencializar la marca que los dibujos animados le permitió, misma que le hizo acreedora a un patrimonio invaluable para su familia.

Es por ello que en La Verdad Noticias te contamos quién realmente fue Amparo Serrano y cuál fue su papel dentro del Grupo Flans, dónde compañeras como Ilse Olivo se despidieron de ella de manera emotiva.

Su paso fugaz por el grupo Flans

Su pasó fugaz por el grupo Flans

A inicios de los años 80's formó parte junto a Ivonne y Mimi de un programa de chicas que se dedicaba a recrear escenas musicales, mismo de donde también salió Fernanda que años después fundaría el grupo Pandora.

Mildred Villafañe, quién fuera la responsable en la creación del grupo de ese entonces, tuvo la genial idea de formar el trío y catapultar lo grabando les un disco, sin embargo decidió correr a Amparo Serrano del mismo Pues está no pretendía dejar sus estudios e irse a Europa a grabar.

El año pasado en entrevista exclusiva para Mara Patricia Castañeda, la empresaria detalló lo doloroso que fue que la sacaron del grupo, sin embargo entendió las razones pues realmente era muy joven de edad.

"Hace poco (Mildred), me invitó a comer y entendí su parte, estábamos muy chicas, yo tenía 18 años y ella 24. Sí me pegó mucho (ser corrida), de por sí no soy alguien que tenga estima muy alta y bajó al cero de realmente muy mal", recordó.

Tras su salida del proyecto Amparo siguió intentando incursionar en el medio del espectáculo, sin embargo tras no tener éxito alguno decidió dedicarse de lleno a la profesión de diseñadora gráfica donde más tarde tendría reconocimiento internacional.

Te puede interesar: Burro Van Rankin da el triste adiós a su ex novia Amparo Serrano

¿Quién era Amparín Serrano?

¿Quién era Amparín Serrano?

La empresaria y diseñadora murió a los 57 años, conocida mayormente en el ámbito empresarial por crear la marca Distroller, responsable de los dibujos sobre la Virgencita qué fueron todo un fenómeno en el mercado.

Según las últimas averiguaciones y gracias a las redes sociales, se supo que la famosa murió tras caer en su casa de un sillón que tenía, siendo este pegado a la pared a una altura de más de 6 metros.

Amparin Serrano tuvo dos hijas: Camila y Minnie, esta última es actual novia de Nachito Peregrín, hermano de Belinda.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!