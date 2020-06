Así fue el emotivo discurso de Andrea Legarreta para el Pride 2020

Andrea Legarreta siempre es una de las mujeres que más apoya a la comunidad LGBT, y en el marco del PRIDE 2020 la conductora del Programa Hoy vio una oportunidad perfecta para realizar un discurso a favor de los derechos de este colectivo.

En ese sentido, aprovechó para participar en el PRIDE con palabras de aliento, sobre todo por que para la comunidad LGBT es muy importante salir a la calle y manifestarse en contra de la homofobia.

Regularmente el PRIDE se convierte en una fiesta, pero sin perder el sentido de ser una manifestación, en la que una minoría exige ser escuchada y que se hagan valer sus derechos, por lo cual, la conductora del programa Hoy invitó a todos a poner de nuestra parte.

“El no salir a manifestarnos no significa que no podamos hacer algo desde nuestro espacio, nuestra trinchera, desde nuestras familias”.