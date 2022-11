Así fue el divorcio entre Rebecca Jones y Alejandra Camacho ¿Cuál fue la razón?

Rebecca Jones revela las razones por las que se divorcio de Alejandro Camacho.

Durante 26 años, Rebecca Jones y Alejandro Camacho fueron una de las parejas más queridas y estables del mundo de la farándula, sin embargo decidieron terminar con su matrimonio en 2011, causando gran conmoción pero ¿Cuál fue el motivo? En La Verdad Noticias te damos los detalles.

Los famosos actores se conocieron en los años 80 's y tras varios años de amistad, decidieron casarse, para poco después convertirse en padres.

Pese a que Rebecca Jones y Alejandro Camachose divorciaron desde el 2011, fue recientemente que la actriz se sinceró sobre los motivos de su separación, generando gran asombro.

Rebecca Jones y Alejandra Camacho se divorciaron por esta razón

En una entrevista para el programa de Unicable, “Montse y Joe”, la actriz Rebecca Jones, se sinceró sobre su divocio con Alejandro Camacho, revelando que fue muy mediático.

La actriz, quién recientemente estuvo hospitalizada, contó que durante varios años su relación ya no funcionaba, sin embargo para no generar escándalo, decidieron continuarla:

“Si tú ya no estás bien en una situación no tienes porque quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas” dijo.

Aunque dejó en claro que siente una gran admiración por el actor, contó lo difícil que fue su proceso de superación, ya que continuaron trabajando juntos.

¿Qué le pasa a Rebeca Jones?

¿Cuál es el estado de salud de Rebecca Jones?

La actriz Rebeca Jones encendió las alarmas en el mundo de la farándula, tras darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia.

Se sabe que la famosa tuvo que ser hospitalizada debido a un cuadro de “neumonía” y “deficiencia pulmonar”, por lo que incluso se solicitaron donadores de sangre.

Sin embargo, se confirmó que Rebecca Jones tiene una importante mejoría en su salud por lo que dejó el área de cuidados intensivos.

