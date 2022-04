Así fue el día que Raúl Velasco exhibió un secreto de Juan Gabriel

Así fue el día que Raúl Velasco exhibió un secreto del Divo de Juárez

El polémico conductor Raúl Velasco protagonizó polémicos momentos con varios artistas durante el programa de televisión “Siempre en domingo”, pero han revelado que el presentador tuvo varios momentos de tensión con Juan Gabriel, pues uno de sus secretos fue exhibido.

La relación del Divo de Juárez y Velasco comenzó a principios de la década de 1970 cuando el programa se estaba posicionando como uno de los proyectos más exitosos de la pantalla chica, mientras que el cantante comenzaba a destacar en la música.

Anteriormente en La Verdad Noticias te hemos compartido quiénes fueron los favoritos de Raúl Velasco, quien tuvo la oportunidad de contar con la participación de famosos artistas que dieron a conocer su talento en el programa como Thalía, Gloria Trevi, Paulina Rubio, entre otros.

Raúl Velasco destapó secretó de Juan Gabriel

El Divo de Juárez

La presencia del Divo de Juárez le daba una gran reputación a Velasco, por lo que durante los primero años de carrera fue una relación cordial entre el presentador y el cantante, ya que el artista tuvo la oportunidad de promocionar sus canciones y darle mayor proyección a su carrera.

Pero en la década de 1980 las apariciones de Juan Gabriel disminuyeron en el programa de televisión, por lo que comenzaron a especular que a Velasco le molestó aquella situación, motivo por el cual optó por ventilar el motivo de la ausencia del artista.

Durante una emisión en “Siempre en domingo” confesó que el cantante tenía mucho trabajo, y que no trabaja en televisión, él decía que prefería reservarse para hacer sus contratos, para no quemar sus actuaciones, para que no esté muy visto en televisión y así la gente tenga más ganas de verlo.

Las confesiones de Velasco dejaron en una situación incómoda al cantante, pues en ese entonces, el presentador dijo que el artista solo trabajaba en teatros, conciertos y palenques. Luego de varios años, Raúl se contactó con el cantante para pedirle que se presentara en el Festival de Acapulco; el Divo de Juárez aceptó.

¿Cuántas canciones compuso Juan Gabriel en toda su vida?

El cantante compuso más de mil canciones

El artista escribió alrededor de mil 800 canciones en diversos géneros como la balada, bolero, pop, música norteña, ranchera, huapango, rumba flamenca, son de mariachi, salsa, entre otras. Algunas de sus composiciones han sido traducidas a otros idiomas.

El cantante Juan Gabriel dejó un gran legado de exitosas canciones que fueron y han sido interpretadas por grandes cantantes como Daniela Romo, Luis Miguel, Ana Gabriel, , entre otros famosos.

