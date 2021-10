Así fue el día que Los Tigres del Norte pusieron en su lugar a Gloria Trevi

Han revelado aquella ocasión cuando Los Tigres del Norte pusieron en su lugar a Gloria Trevi y todo ocurrió durante un reality show, pues los cantantes del grupo defendieron el género que les ha permitido una exitosa carrera en la industria musical.

Todo surgió durante una de las temporadas de “La Voz México” donde los artistas protagonizaron una discusión con la intérprete de “Pelo suelto”, y todo porque estaban convenciendo a un participante que audicionó para unirse al equipo.

En La Verdad Noticias te hemos compartido los escándalos de la cantante Trevi, pues desde que saltó a la fama, Sergio Andrade se convirtió en su manager lo que desató una gran polémica que la llevó tras las rejas, al ser acusada de graves delitos.

Los Tigres del Norte se enfrentaron contra Gloria Trevi

Gloria protagonizó escándalo con Los Tigres del Norte

El reality show ha tenido varias temporadas, incluso ha desfilado hijos de famosos, pero cuando Gloria fue parte de los coaches de aquella edición que se transmitió por el Canal de las Estrellas y que estuvo conducida por Jacky Bracamontes fue un escándalo.

Además de las participación de Trevi, también estuvieron Alejandro Sanz, J Balvin, así como dos vocalistas de Los Tigres del Norte, pero en la audición de Valentía Batta, la joven dejó impactados a los cuatro.

La joven concursante interpretó la canción “High way to hell”, pero tras su participación, los coaches la estaban convenciendo para que elija a su equipo, por lo que Trevi se identificó con ella, aseguró que pasó por muchas dificultades.

La cantante recordó que desde muy joven comenzó a tocar puertas, cantó en camiones, en el metro y ahora canta en un lugar grande y ha recorrido un camino que ha tenido tropiezos pero que se ha vuelto a levantar.

Por su parte, la agrupación Los Tigres del Norte intentaron convencerla, pero no le prometieron mucho, ya que los demás coaches los interrumpieron, incluso Trevi comentó que no la veía cantando la música de corridos y expresó: “Yo no te veo chunta chunta”.

Los integrantes se defendieron y aseguraron que no es chunta chunta, la música regional mexicana ya que han trabajado muchos años y ha conseguido Grammys, pero la cantante se defendió y expresó que los famosos lo habían tomado personal.

Pero, a pesar de aquella polémica, Gloria pidió disculpas por lo ocurrido, así se puede ver en el video de la Voz México en YouTube; finalmente la joven decidió quedarse con J Balvin.

¿Dónde vive actualmente Gloria Trevi?

La cantante Gloria vive en los Estados Unidos

Han revelado que la cantante vive en una lujosa mansión en McAllen, Texas, una de las zonas más exclusivas, pues vive en aquella propiedad con su esposo Armando Gómez y sus dos hijos, así lo presume en las fotos que comparte en las redes sociales.

La mansión de la cantante Gloria Trevi, está valuada en casi tres millones de dólares, de acuerdo al sitio Zillow. La propiedad cuenta con ocho recámaras, once baños, dos comedores y cinco salas de estar.

