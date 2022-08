Así fue el día que Lolita Cortés renunció a La Academia, siendo la directora

Recuerdan cuando Lolita Cortés abandonó La Academia siendo directora.

Durante la última pelea que tuvieron Lolita Cortés y Alexander Acha en el concierto de La Academia, el cantante le recordó a la crítica, la ocasión en la que abandonó y renunció a su cargo como directora en la séptima generación, por lo que las redes se dieron a la tarea de revivir el momento.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Lolita Cortés ha dejado en evidencia a Alexander Acha en cada concierto de La Academia, pues asegura que su trabajó como director del reality no ha sido el correcto.

Por su parte, Alexander Acha no ha dudado en defender a sus alumnos y arremeter en contra de los comentarios de Lolita Cortés, lo que ha originado que ambos protagonicen muchos chismes de la farándula.

Lolita Cortés como directora de La Academia

Lolita Cortés fue directora de La Academia por primera vez en la séptima generación.

Por medio de TikTok se ha hecho viral el momento en el que Lolita Cortés renunció como directora de La Academia en la séptima generación, en el clip se muestra que la cantante comenzó una discusión con uno de los profesores:

“Ya me cansé Roberto, ¿te quieres salir? Salte, Roberto. Como si no hubieras hablado todo el día, me tienes cansada, cállate. Me largo yo, se acabó y se quedan con otra directora y a ver qué haces y hablen con los productores”, dijo en ese entonces Lolita Cortés, causando la conmoción de todos los presentes.

Tiempo después Lolita Cortés, confesó que la discusión se había originado, debido a los constantes enfrentamientos que tuvo con la producción, ya que intentaba que los alumnos tuvieran grandes avances.

Aunque la polémica cantante dejó el cargo, en la siguiente generación retomó su puesto como directora y a partir de la novena generación, dejó de participar en el programa y tras varios años de ausencia, este 2022 hizo su regresó a La Academia como crítica.

Te puede interesar: Lolita Cortés confiesa por qué dejó Televisa para regresar a 'La Academia'

La Academia 2022

La Academia 2022 ya se encuentra en sus últimas semanas.

La Academia en su edición 20 años ha generado gran polémica, debido a los constantes enfrentamientos entre el papel de críticos y el director Alexander Acha.

En sus últimas semanas, los jueces incluidos Lolita Cortés se han mostrado mucho más severos con los 6 alumnos que aún quedan en competencia.

Recordemos que será este fin de semana, que se dé a conocer al último expulsado de La Academia 20 años, pues la gran final se realizará el 13 y 14 de agosto.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram