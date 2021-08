Así fue el conmovedor romance de Juan Carlos Barreto con Silvia Derbez

Juan Carlos Barreto conmovió a Aurora Valle durante una entrevista para su programa, “Confesiones”, al recordar el largo romance que tuvo con la fallecida primera actriz, Silvia Derbez, que te relatamos en La Verdad Noticias.

"El amor ya lo conocí, fue con ella y no me he vuelto a enamorar. Mi vida sexual está bien pero hasta ahí, no he vuelto a encontrar el amor", reveló el también primer actor durante la reciente entrevista.

La historia de Juan Carlos Barreto y Silvia Derbez comenzó cuando la actriz tenía 35 años de edad y el actor tenía 25 años; la diferencia de 10 años en la pareja causó polémica en su momento, pero ha sido prácticamente olvidada en la actualidad.

Juan Carlos Barreto recuerda a Silvia Derbez

Juan Carlos Barreto recuerda romance con Silvia Derbez

Barreto fue el joven amor de Silvia Derbez que Eugenio jamás aceptó, y quien ha confesado que su romance con la fallecida actriz fue lo mejor que le paso: "Me sentía orgulloso que una señora como lo fue ella, se hubiera fijado en mí, con ella me saqué la lotería".

La relación, que comenzó a finales de los años 80´s, fue tan fuerte que duró poco más de 19 años e hizo que el actor fuera incluido en el testamento de la estrella de la llamada Época de Oro del cine mexicano.

La actriz dividió su fortuna en partes iguales entre sus hijos, su nieta Silvia Eugenia Derbez y Juan Carlos de ahora 64 años de edad, quien cedió todo lo que le fue heredado a Silvia Eugenia cuando pasó por severos problemas económicos.

"Cuando me enteró que la estaba pasando mal, le dije que le daba lo que me había dejado su abuelita, porque al final del día yo le prometí a Silvia que siempre cuidaría de su nieta, entonces fuimos hasta el notario y le cedí todo y no me arrepiento", dijo el actor.

¿Cuándo se murió Silvia Derbez?

Silvia Derbez fue una estrella del Cine Mexicano

Silvia Derbez, la hermosa matriarca de la Dinastía Derbez, falleció el 6 de abril de 2002, víctima del cáncer de pulmón cuando apenas tenía 70 años de edad. La recuerdan sus hijos, Eugenio Derbez y Silvia Eugenia junto a su pareja de décadas, Juan Carlos Barreto.

