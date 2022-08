Así fue como se vivió la primera final de La Academia ¿Lo recuerdas?

Primera generación de La Academia.

El pasado domingo 14 de agosto se vivió la final de La Academia 2022, teniendo como triunfadora a Cesia y ante el importante suceso las redes sociales recuerdan cómo se vivió la primera final en la historia del reality.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la primera generación de La Academia marcó al mundo del espectáculo, debido al gran éxito que tuvo y a las grandes figuras que formó.

A veinte años de que Myriam Montemayor fuera nombrada como la primera ganadora del reality de Tv Azteca, te recordamos cómo se vivió el momento.

Primera final de La Academia

Myriam Montemayor fue la primera ganadora de La Academia.

La primera edición de La Academia ha sido considerada como la más exitosa, la cual tuvo como finalistas a Myriam Montemayor, Víctor González, Yahir, Nadia y Miguel Ángel.

El concierto se realizó en el Auditorio Nacional, frente a un gran número de fanáticos del programa y además asistieron celebridades de Tv Azteca.

Ingrid Coronado y Anette Michelle fueron las encargadas de anunciar quiénes habían sido los ganadores, el conductor de este evento.

Y en cuanto a las canciones, Myriam Montemayor además de interpretar el tema de Selena “Como la Flor” interpretó 'The Rose', Yahir cantó 'When a men loves a woman' y 'Persiana americana', Victor interpretó 'Desvelado' y 'Unchained melody', Nadia cantó 'Cucurrucucu, Paloma' así como 'Un-break my heart' y Miguel Ángel 'Lloviendo estrellas', y la popular 'New York, New York'.

Final de La Academia 2022

Cesia fue la ganadora de La Academia 2022.

Esta última edición de La Academia tuvo como finalistas a Cesia, Mar, Rubí, Nelson y Ándres, siendo la representante de Honduras la ganadora.

Recordemos que está generación fue la número 13 y al igual que la primera final de La Academia estuvo llena de emoción y mucha polémica.

