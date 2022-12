Así fue como se conocieron Jared Leto y Belinda

Es común que cuando se es una estrella musical o del cine, sin duda alguna todas las miradas se posan sobre ti, asimismo es normal encontrarse con otras estrellas, como lo que sucedió entre Jared Leto y Belinda, quienes en algún momento, fueron señalados como pareja, no obstante luego descubrimos que solo eran buenos amigos.

Y es que al mencionar esta increíble amistad, es necesario recordar que este 26 de diciembre, el actor estadunidense, se encuentra celebrando sus 51 años de edad, por lo que en el marco de su cumpleaños, en La Verdad Noticias, decidimos celebrar junto con él y recordar este momento de su vida al lado de la intérprete de “Sapito”.

En ese sentido, te contamos que el también vocalista de 30 Seconds To Mars, nació un día como hoy, pero en 1971, aunque nació en Luisiana, Estados Unidos, fue en la ciudad de Los Ángeles, en California, donde comenzó a ser conocido por su enorme talento como actor, pero fue hasta 1992, que logró su primer papel en la serie “Camp Wilder”.

Amigo de Belinda

Jared Leto y Belinda se conocieron en los MTVLA de 2007, cuando 30 Seconds to Mars presentó junto Avril Lavigne el premio al mejor video del año.



Quien iba a decir que después de ese momento se harían grandes amigos ������ pic.twitter.com/s7NtyabbW4 — Marysun �� (@fak3plastic) July 30, 2022

Los artistas sorprendieron a todos hace unos meses, pues casualmente tras la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, comenzaron a surgir videos en redes sociales, en donde se les pudo ver juntos disfrutando.

Contrario a lo que todos piensan, su amistad nació en el 2007, durante los Premios MTV Latinoamérica, cuando Jared Leto le entregó a Belinda, junto a su grupo y Avril Lavigne, el galardón a Mejor Video del Año por “Bella Traición”.

Nuevamente en el 2020, Belinda habló sobre su amistad con Jared, pues asegura que conoce a su familia y siempre están en contacto.

“Desde hace muchos años nos llevamos muy bien y siempre me está compartiendo lo que hace (…) Siempre me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, a mi abuela (…) Siempre me manda noticias de México”.

Te puede interesar: Belinda celebra la Navidad rodeada de lujos

Jared y Beli comparten en redes

Jared siempre ha mostrado apoyo hacia Belinda, se ve que la aprecia mucho ❤️ pic.twitter.com/y69J7eAbD1 — Marysun �� (@fak3plastic) July 30, 2022

Finalmente, durante la pandemia de Covid-19, Jared Leto y Belinda sorprendieron a sus seguidores por las transmisiones en vivo que realizaban en Instagram, en las que desatacaba la forma en que la cantante enseñaba español al actor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram