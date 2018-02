Así fue cómo recuperó Blake Lively su figura tras su segundo embarazo

La esposa de Ryan Reynolds, Black Lively, reveló cómo perdió peso y cuanto tardó en recuperar su figura, después de tener a su segunda hija.

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz subió una fotografía junto con su entrenador personal, Don Saladino.

En el pie de foto, Lively contó la manera en la que dejó atrás esos kilos de más y cómo fue que recuperó su figura.

'Parece que no puedes perder los 27 kilos que has ganado durante el embarazo mirando Instagram y preguntándote por qué no puedes parecerte a las modelos de bikini'.

Eso es lo que cuenta, después le dio la gracias a su entrenador.

'Gracias a Don Saladino por poner mi trasero en forma. 10 meses para ganar peso y 14 para perderlo. Me siento muy orgullosa'.

La interprete de 'Gossip Girl, de 30 años, dio a luz a su pequeña en septiembre de 2016.

No cabe duda que la publicación de la famosa muestra la real dificultad de perder peso y cómo otras celebridades lo hacen rápidamente con otras técnicas que, a veces, no son las más 'seguras'.

Blake no es la primera que rompe con las expectativas sobre bajar de peso, el año pasado también lo hizo Zooney Deschanel, quien habló de su recuperación.

'Esperar que alguien vuelva a su imagen previa al bebé inmediatamete es muy extraño', dijo la interprete.

Asimismo, comentó:

'Sólo has tenido a un ser humano creciendo dentro y le has dado a luz. Hay muchas cosas que tienen que volver a su sitio después. ¡Todos tus órganos se mueven, por el amor de Dios'.

Por otra parte, Blake se convirtió en viral hace unos días por una foto y un comentario curioso que hizo en Instagram.

La instantánea lleva más de dos millones de likes y su leyenda cuenta que la cuando su hija de tres años le dijo que había olvidado sus pantalones cuando salió de su casa.

Resulta que ella llevaba puesto un vestido y unas botas estilo militar.