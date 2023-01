Así fue como Selena Gomez celebró año nuevo en México

Selena Gomez y Nicola Peltz, junto con su esposo, Brooklyn Beckham, celebraron la víspera de Año Nuevo con un viaje a Los Cabos, México, y se hicieron tatuajes a juego como símbolo de su amistad.

Gomez reveló una foto de los tatuajes en sus historias de Instagram: la palabra “ángel” escrita en sus antebrazos en una delicada letra cursiva, misma que adornó con un emoji en forma de corazón de color blanco.

No se sabe si el hijo mayor de David y Victoria Beckham , que tiene alrededor de 100 tatuajes propios, unos 70 de los cuales están dedicados a Peltz , también se tatuó un "ángel" durante el viaje.

Las actrices también subrayaron su estrecha conexión al usar mini vestidos de Valentino con lentejuelas plateadas a juego para celebrar la llegada de 2023. “¡Gracias @maisonvalentino por mí y mis vestidos de ángel! ¡Me sentí como un hada!”, escribió Gomez al pie de un álbum de fotos que compartió en su perfil oficila de Instagram. “Te amo mi ángel por siempre!!!” comentó Peltz.

Esos no fueron los únicos conjuntos coordinados que lucieron a dúo durante su escapada a las playas mexicanas; también, la actriz de Bienvenidos a Chippendales publicó fotos de ella y Gomez disfrutando de un tiempo a bordo de un yate en bikinis blancos y arracadas.

“Te quiero mucho”, subtituló Nicola la colección de fotos.

Los amigas disfrutaron de un tiempo en la playa durante sus vacaciones, donde se les unió la amiga de Gomez , Raquelle Stevens , el fotógrafo Hunter Moreno.

“Fine nos llama throuple #foreverplusone”, escribió la estrella de Only Murders in the Building junto a las fotos en las que aparece muy unida y abrazándose a Nicola y Brooklyn en su el bote donde viajaban.

