Así fue como Scott Disick apareció en The Kardashians

Scott Disick hizo su aparición debut en la segunda temporada de The Kardashians de Hulu durante el episodio del 13 de octubre. La estrella de 39 años pasó un tiempo con Kendall Jenner para discutir consejos sobre sus planes de cambiar casas, algo en lo que Scott tiene mucha experiencia.

"Entonces, ¿quieres renovar?", le preguntó la estrella de Flip It Like Disick a Kendall, antes de ofrecer su consejo. "La mejor línea que podría decir sería la casa más asquerosa en la mejor zona".

La joven de 26 años estaba en la misma página y señaló, "Exactamente. Eso es exactamente lo que es la línea de base".

Kendall continuó recordando cómo se vinculó con el ex de Kourtney Kardashian por su interés compartido en la renovación. "Sabes, tú y yo", le dijo a Scott, "nos encantan los interiores y los hogares".

¿Scott Disick regresa a The Kardashians?

Pero el dúo no solo conversó sobre la nueva aventura de Kendall, también recordaron las aventuras que han tenido juntos.

"Sé que hemos hecho nuestros extremos", dijo Scott.

"Hemos saltado de un avión juntos, hemos conducido rústicos, hemos hecho cosas bastante locas juntos. ¿Irías al espacio?".

Scott solo preguntó porque en ese entonces novio de Kim Kardashian, Pete Davidson, estaba programado para despegar en Blue Origin de Jeff Bezos la semana siguiente. Debido a un cambio de horario, Pete nunca fue, y es seguro decir que Kendall nunca lo hará, ya que respondió negativamente a la pregunta de Scott.

"Con el tipo de ansiedad que sufro, apenas podía volar en un avión en este momento", le dijo Kendall a Scott. "No me gusta volar en general. Sentarme en un cohete... y luego despegar, no sé si esa es mi vibra".

Él estuvo de acuerdo, "Es demasiado".

¿Scott extraña a Kourtney Kardashian?

La primera aparición de Scott en esta temporada se produce después de que los espectadores lo vieron a él y a Khloé Kardashian tener una conversación sincera durante la primera temporada sobre Kourtney - con quien comparte a sus hijos Mason(12), Penelope (10) y Reign (7) - quien siguió adelante con Travis Barker.

"Siempre tuve a sus amigos o a nuestra familia en mi oído como, 'No te preocupes, cariño, eventualmente ustedes lo resolverán'", dijo Scott en ese momento. "Y, 'Volverán a estar juntos algún día'. Entonces, mi pie siempre estaba a medio camino en la puerta".

Scott continuó notando cómo se siente excluido por no ser incluido en algunas reuniones familiares. Cuando Khloé señaló que estaría en presencia de las demostraciones de afecto de "Kravis" en esos mismos eventos, Scott dejó claras sus prioridades y dijo, "Prefiero estar cerca de ellos y estar cerca de mi familia que nada".

Para ver a Scott hacer su debut en la segunda temporada, The Kardashians se transmite ahora en Star Plus.

