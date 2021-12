Así fue como Regina Blandón calló a los “haters” de Twitter

La actriz Regina Blandón suele defender sus pensamientos a capa y espada en redes sociales y en ocasiones suele responderle a aquellas personas que intentan hacerla enojar o que arremeten en contra de ella, mejor conocidos como "haters", tal y como lo hizo recientemente.

Todo ocurrió luego de que el internauta @Alejandro19 citara un tuit de la cuenta llamada “Extrema derecha” en donde se habló de la cancelación de famosos.

“¿Qué hacen cuando les gusta un actor, actriz, cantante o similar pero es súper progre? Yo lo dejo de seguir de escuchar y en la medida de lo posible no veo sus películas”, decía el tuit.

A lo que un hater respondió etiquetando a la actriz que interpretara a Bibi en La Familia P. Luche.

Un hater de Blandón respondió lo siguiente: “Yo también, ejemplo @reginaBlandon”.

Regina arremete contra hater

La actriz no dudó en responderle en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Sin embargo here we have you -aquí te tenemos- arrobándome para llamar la atención -igual que el del tuit original-. Feliz navidad, amiguito. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, escribió Regina Blandón.

Los comentarios de sus fans no tardaron en llegar, decenas de personas defendieron a Regina y le aplaudieron su comentario.

“¿Pero por qué creen que ‘progre’ es algo malo? I mean…progre es de progreso y aun así lo ven como algo ‘horrible’”; Jaja me encató”; “Reina aplástalos”; “Tú eres una mujer talentosa, a quien no le guste que busque otras opciones de acuerdo a sus ideas, tu muy bien”; “Amo que pongas a la gente en su lugar! Jajaja me das vida. Feliz navidad”, se lee entre las reacciones.

¿Quién es Regina Blandón?

¿Quién es Regina?

María Regina Blandón Marrón es una actriz y cantante mexicana, mejor conocida por interpretar a Bibi en la serie de televisión cómica de la cadena Televisa La familia P. Luche, así como por su actuación en la película Como novio de pueblo. Es hija del actor Roberto Blandón.

Regina ha sigo criticada intensamente por usar el lenguaje inclusivo en Televisa y por defender el aborto legal en México, sin embargo la joven sigue defendiendo sus ideales a capa y espada.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.