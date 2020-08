¡Así fue como Max Ehrich diseñó el anillo de compromiso de Demi Lovato!

Demi Lovato de 27 años sorprendió a los fanáticos cuando anunció su compromiso con la estrella de “The Young and the Restless”, Max Ehrich de 29 años, a través de una foto de su llamativo anillo de diamantes el pasado 22 de julio.

Tras el anuncio del compromiso, el famoso joyero de las estrellas, Peter Marco reveló aún más detalles sobre el proceso creativo de Max Ehrich durante la compra multimillonaria, y la reacción de Demi Lovato a su token de amor.

Demi Lovato ha presumido su anillo de compromiso en varias publicaciones de Instagram

Peter Marco, quien dirige su joyería en el lujoso Rodeo Drive de Beverly Hills, le dijo al medio HollywoodLife que el anillo le costó a Max Ehrich entre $ 2.5 y 5 millones de dólares, junto con otros detalles detrás de la compra.

Conoce el anillo de Demi Lovato

El anillo de compromiso de Demi Lovato tiene entre 12 y 20 quilates de diamantes, lo que explica el alto precio. El diseñador de joyas admitió que solo podía proporcionar un "estadio" de números para el precio del anillo y quilates, en aras de "respetar" la privacidad de Demi y Max Ehrich.

Sin embargo, el joyero reveló una foto nunca antes vista de la pareja recién comprometida después de la compra del anillo.

Peter Marco posa con Demi Lovato y Max Ehrich tras confirmar su compromiso

Esta no fue una compra espontánea para Max Ehrich, pues el actor ;"puso mucho amor y esfuerzo en este anillo", según reveló Peter Marco al dar algunos detalles sobre como el actor de telenovelas ayudo a diseñar el anillo para la cantante.

“Estuvimos hablando de eso durante seis semanas. La cantidad de textos, dibujos que iban y venían, ideas diferentes, conceptos diferentes. Puso mucho esfuerzo y amor en esto. Su personalidad es ser perfeccionista con todo. El anillo es totalmente artesanal. El anillo está hecho en platino y tiene casi un quilate de trapecios en el costado, lo que significa que son medio quilate cada uno".

"Cuanto más grande, mejor" parecía ser el lema de Max Ehrich al imaginar este anillo. "Quería una piedra grande, así que decidimos optar por el corte de esmeralda, porque es un poco más discreto", agregó Peter. "La piedra mide más de una pulgada de largo, por lo que son trapecios hechos a mano y platino, sobre una piedra de 12 quilates".

Demi Lovato fascinada con su anillo de compromiso

Demi Lovato estaba encantada con el resultado, y acudió personalmente a la tienda del joyero: "No solo se acercó, sino que entró en mi tienda para decirme personalmente" sobre el "trabajo increíble" que hizo y expresó "lo feliz que estaba".

“El día que vio mi foto, dijo: ‘Pareces un hombre honesto y dulce, pareces alguien en quien podemos confiar. Max dice cosas muy buenas sobre ti. Hiciste un trabajo increíble'”, continuó Peter.

“Ella estaba encendida como una bombilla. Ella está tan fuera del mundo extática y feliz. Ya sabes, muy, muy feliz con el trabajo que hicimos".

¡Esa felicidad fue evidente en las fotos de la propuesta de playa de Max Ehrich, que Demi Lovato compartió en su Instagram.

"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí", dijo la alumna de Disney Channel en su anuncio de compromiso, y agregó: "Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero por suerte tú también. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amado por alguien en mi vida (aparte de mis padres) y todos los defectos".

Demi Lovato y Max Ehrich han disfrutado de un torbellino de romance. La pareja provocó especulaciones sobre citas en marzo de 2020, luego Demi apareció accidentalmente un Instagram Live de Max a fines de ese mes.

También han estado en cuarentena juntos en medio de la pandemia de coronavirus, lo que ciertamente ayuda a acelerar una relación y ahora, el dúo tiene un hermoso anillo para hacer que su amor sea más oficial.