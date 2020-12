Así festejará Fernando del Solar su NAVIDAD tras tiempos difíciles

Fernando del Solar no pudo ocultar la emoción y felicidad que le produce celebrar esta Navidad, luego de que el año pasado fuera hospitalizado de emergencia por un cuadro de neumonía.

“Para mi fin de año últimamente es un poco especial, porque en fin de año he tenido los momentos y los episodios más difíciles de mi vida, por recaídas y todo, entonces siempre que se acerca fin de año, bueno, siempre no, en los últimos años, en mi cabeza hay un ¡ay, mamá!”, dijo el conductor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, el argentino recordó que ha pasado dos diciembres internado en una clínica en estas fechas, por lo que solo tiene un deseo para este año.

“El último diciembre lo pasé dormido y el antepenúltimo también, el anteúltimo no, pero sí, de los últimos tres, dos no estuvieron muy padres, me la pasé dormido, entonces este año espero estar despierto”, declaró el conductor.

Por último, el ex de Ingrid Coronado manifestó que además de salud y poder valerse por sí mismo, lo único que desea para el próximo año es regresar a los foros de televisión.

“Tengo muchas ganas de trabajar, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo”, expresó.

