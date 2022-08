Así expusieron a Shakira haciendo playback en presentación en vivo

Así exponen a Shakira haciendo playback en presentación en vivo

Shakira es uno de los nombres más importantes en toda la industria de la música, pues la respaldan sus casi 30 años de trayectoria, incursionando en distintos géneros y siendo exitosa en cada uno de ellos.

Sin embargo, no se puede negar que, a lo largo de su carrera artística, la intérprete de "Que me quedes tú" ha protagonizado algunas situaciones vergonzosas, como la que le sucedió y fue expuesta en un video.

Fue a finales de los años 90's, cuando la famosa música presumía de su abundante cabellera en color negro y el álbum "Pies Descalzos" estaba comenzando a sonar a través del mundo, teniendo sencillos exitosos como "Estoy aquí", "Antología", "¿Dónde estás, corazón?" entre otros, la cantante sería invitada a un programa transmitido por la televisión a hablar un poco sobre su más reciente proyecto musical e interpretar uno de ellos.

Tal parece que la bella Shakira nunca imaginó que sería evidenciada por medio de la televisión debido a un descuido, pues una vez terminada la entrevista, los conductores le pidieron que deleitara a la audiencia cantando "Pies descalzos, sueños blancos".

Shakira haciendo playback

Resulta que la colombiana Shakira comienza agarrando el ritmo, al ser una canción pop-rock las vibrantes ondas se apoderaban de ella, vistiendo un sueter azul turquesa, muy sencillo y un pantalón de vestir negro, arranca la letra, el público disfrutaba de la canción, los conductores contentos de tenerla como invitada, todo se veía muy bien.

Pero después los brazos de la intérprete de "Si te vas" iban al ritmo del sencillo y por accidente golpea el pedestal que sostiene el micrófono provocando que este cayera al suelo, el rostro de la artista reflejada un poco de pena, pues dejó en descubierto que realmente, no se encontraba cantando en vivo.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira aún mantiene las fotos con Gerard Piqué en su Instagram

La cantante fue duramente criticada

La cantante fue duramente criticada

No es para menos que la crítica de los espectadores no fue tan dura como se esperaba, ya que muchos salieron a defender a Shakira, informando que ya sabían que en los programas en vivo, los artistas nunca cantan en vivo, colocan pistas para que nada pueda salir mal, es por eso que no se acabaron a la colombina con malas reseñas ni hate.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!