Así es por dentro la lujosa mansión de Ariana Grande donde se casó en secreto

Ariana Grande es una de las artistas internacionales más queridas por los fans debido a que siempre se ha mostrado como una talentosa cantante y una carismática actriz, misma que la ha puesto en el gusto del público.

La cantante decidió casarse en 2021 en una boda secreta en una mansión con tan solo 20 invitados, noticia que tomó por sorpresa a todo el mundo del espectáculo.

Hoy en día la artista vive felizmente casada y en los últimos días causó revuelo al compartir una fotografía al natural con el que promocionó su línea de cosméticos, información que trajo para ti La Verdad Noticias.

Así es por dentro la lujosa mansión de Ariana Grande

La mansión destaca por ser un espacio minimalista



Ariana y Dalton decidieron casarse en esta casa pues es un inmueble que parece ser el sueño de cualquiera pues sus amplios y enormes jardines le dan un plus.

El recinto se encuentra en Montecito, California



Además de que tiene una cocina muy minimalista en la que seguramente disfrutará junto a su esposo de ricas cenas, pues cuenta con todo lo necesario para la alta cocina.

Esta propiedad fue adquirida por Ariana Grande por 6.75 millones de dólares

La habitación de donde duerme la cantante y su esposo es también uno de los grandes atractivos de esta propiedad que cuenta con una gran entrada de luz a través de unos vitrales y donde predominan los colores grises y blancos, además de la iluminación cálida de las lámparas.

La sala de esta millonaria mansión destaca por su chimenea además de distintos asientos donde poder relajarse tras un arduo día de trabajo.

Te puede interear: Ariana Grande le copia el look a Mijares y presume zapatos estilo “pezuñas”

¿Dónde vive Ariana Grande?

Aunque esta fue la mansión en la que se casó, hemos de decir que Ariana Grande posee varias propiedades, por lo que puede moverse de una a otra sin ningún tipo de problema.

Y es que la intérprete de Thank U Next, compró una mansión en 2020 en Holywood Hills con un valor de 17.3 millones de dólares, misma que cuenta con tres pisos y aunque no está en un lugar discreto el lugar es bastante espacioso, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A la par de la adquisición de este inmueble pagó por la residencia donde terminó casándo en 2021, esta se la compró a Ellen Degeneres y Portia de Rossi por un monto de 6.75 millones de dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram