Así es por dentro la acogedora casa de Dulce María

Dulce María es una de las cantantes más talentosas del mundo del espectáculo por lo que su fama y su gran trayectoria artística la han posicionado en el gusto del público y le han permitido costearse una gran casa.

Mismo que ha arreglado para convertirlo en un verdadero hogar donde vive con su esposo Paco Álvares y su hija María Paula, con los que ha conformado una preciosa familia.

Aunque recientemente ha estado en el ojo del huracán por no acudir a la boda de su ex compañera de RBD Maite Perroni, la famosa cantante parece no tener problemas con nadie y prueba de ello es que ha dejado al descubierto los rincones de su acogedora casa.

Así es la casa de Dulce María

Fue a través de un vídeo que circula en las redes sociales donde se ha podido ver la lujosa casa de la cantante en la que destaca un impresionante Jardin.

Y es que uno de los espacios que se ha mostrado son los pasillo que tienen espejos, floreros, cuadros y por supuesto las fotografías familiares de la bella familia que ha formado junto a Paco Álvarez.

Además la casa de la famosa también cuenta con un comedor de caoba con espacio para 6 personas, a la vez que ha dejado ver su gusto por las pinturas que decoran las paredes y una repisa de madera donde se aprecian algunas figuras religiosas, y elefantes, animal que es el favorito de Dulce María.

Otro de los espacios que Dulce María presumió en el programa Divina Comida fue su cómoda donde además de sillones y una mesa de centro , tiene un piano y varios instrumentos musicales como sus premios que van desde los TvyNovelas hasta galardones por su trabajo como RBD y discoccos como solista.

Sin embargo el lugar favorito de la también actriz es su jardín donde ha colocado un atrapasueños y luces blancas para darle un sentido más acogedor y lleno de mucha armonía.

Te puede interesar: Así fue el encuentro de Belinda, Paty Cantú y Dulce María en el 2000´s Pop Tour

¿Qué edad tiene Dulce María?

Dulce María tiene 36 años de edad

Dulce María Espinosa Saviñón, es el nombre real de la cantante y actriz conocida simplemente como Ducle María. Nacio en la Ciudad de México un 6 de diciembre de 1985 y comenzó su carrera en 1990, cuando, a los cinco años, se unió a comerciales de televisión y, tiempo después, se incorporaría al elenco de la serie de televisión infantil Plaza Sésamo.

Sin embargo fue en 2004 cuando se hizo famosa internacionalmente al participar en la telenovela Rebelde de Televisa, un remake de la telenovela argentina Rebelde Way, hoy a sus 36 años continúa con su carrera como cantante.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en