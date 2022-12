Así es la navidad en casa de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

La navidad está a la vuelta de la esquina y todos los famosos han comenzado a decorar sus hogares, y los que no se han quedado atrás, son Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes además de mostrar su bella decoración navideña, también han dejado ver algunos detalles de su relación.

Y es que en esta época, las familias y amistades se reúnen para crear nuevos recuerdos y dar gracias por un nuevo año juntos, pero lo que en realidad llama la atención es que tras varios años de mantener su relación al margen de la farándula, este 2022, la pareja optó por mostrar un poco de su espacio e intimidad.

Pero fue Cynthia Rodríguez quien dio el primer paso, al publicar en su cuenta oficial de Instagram un video de cómo luce su hogar, ya con los adornos navideños y el tradicional árbol de navidad, decorado con esferas rojas y las flores de pino, que además tiene un escarchado blanco que simulan copos de nieve.

A estas decoraciones, se le sumaron peluches de osos polares, que le dan la impresión de que trata de alcanzar la copa del pino, también se pueden observar un grupo de ratoncitos tejidos, que hacen alusión al clásico de ballet “El cascanueces”.

Presume decoración en redes sociales

La cantante presumió su decoración navideña en redes sociales

La exacadémica dio a conocer estos detalles navideños, a través de un video musicalizado con el clásico tema de Mariah Carey, “All i want for Christmas is you”, que acompañó con un par de emojis alusivos a estas fechas.

El post, ya cuenta con más de 30 mil reacciones y cientos de comentarios en los que fanáticos y amistades, han dedicado mensajes positivos acerca de la decoración y la relación de ambos cantantes.

Buscan formar una familia

La pareja busca formar una familia

Como te hemos contado en La Verdad Noticias, esta sería la primera navidad juntos de la pareja, que presuntamente está en busca de formar una familia, según aseguró el mismo Rivera.

“Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude… estamos en ello”, dijo Rivera anteriormente sin dar más detalle. Semanas después, Cynthia declaró: “Yo también (quiero un bebé), créeme que estamos trabajando en eso…”.

