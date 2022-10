Así es la mansión que Kim Kardashian compró a Cindy Crawford

Kim Kardashian ha vivido en una gran cantidad de lugares, pero siempre se ha quedado cerca de Los Ángeles con casas situadas en Beverly Hills, Beverly Grove, Bel Air y Hidden Hills. Pero ahora se muda a una hora de Malibú, donde compró una propiedad junto al mar que perteneció a la supermodelo Cindy Crawford.

Por un valor de 70,4 millones, es la casa más cara vendida en Malibu este año y la cuarta más cara en California. Su nueva propiedad frente al mar está cerca de las residencias de muchas otras celebridades que viven en el área, como Lady Gaga, Courtney Cox, Leonardo DiCaprio y Cher. Se trata de una hora en coche de Beverly Hills y Bel Air.

La residencia de estilo mediterráneo de dos pisos y techo rojo se extiende por 7,450 pies cuadrados (2.270 metros cuadrados).

El piso principal abarca una gran salón que combina la sala de estar, el estudio, el comedor y la cocina gourmet. Las puertas corredizas de vidrio del piso al techo tienen vistas del océano, la playa y la costa y se abren a la espectacular terraza.

La amplia y lujosa suite principal incluye una chimenea y una salón de estar, así como dos baños tipo spa y un vestidor. Los otros dormitorios incluyen sus propios baños, uno de ellos con entrada privada, baño y cocina. Un gimnasio con techos abovedados y una sala multimedia completan la villa.

La mansión se encuentra en tres terrenos amplios y bien cuidados sobre la playa El Sol Beach de Malibú. Un camino privado conduce a la playa de arena blanca, accesible solo para las mansiones circundantes que conforman la urbanización.

La casa fue diseñada para aprovechar las vistas panorámicas de la costa. Árboles maduros, incluyendo palmeras, rodean la casa, agregando belleza natural y carácter a la propiedad.

La casa pertenecía a Cindy Crawford

Entre la gestión de sus exitosas marcas KKW Beauty y Skims y la crianza de cuatro hijos, Kardashian también ha hecho algunos grandes movimientos en el mercado inmobiliario.

Por ejemplo, ha puesto a la venta un condominio diseñado por Vincent Van Duysen en Calabasas (presentado en Keeping up With the Kardashians) por 3,5 millones de dólares. Y le pagó a su expareja, Kanye West, 23 millones de dólares por su parte de la enorme mansión de Calabasas donde la pareja había vivido con sus hijos desde 2014.

La espectacular piscina, el spa, una cabaña con su propia chimenea, canchas de tenis y varias terrazas al aire libre brindan opciones para entretenerse y disfrutar de las puestas de sol, muy famosas en Malibú. Un camino privado conduce a las arenas blancas de la playa El Sol Beach, accesible solo para las mansiones situadas en esa zona.

Árboles maduros, incluyendo palmeras, rodean toda la casa, algo que le da una sensación serena y natural. Las opciones de entretenimiento cercanas incluyen el Malibu Riding and Tennis Club y el icónico Paradise Cove Beach Cafe, con las boutiques y restaurantes en el Malibu Country Mart a solo 15 minutos en coche por la costa.

La nueva casa de Kardashian fue valorada por la inmobiliaria Jade Mills por un valor de 99 millones, según TopTenRealEstateDeals.com. No obstante, Kim Kardashian terminó comprándola por 70,4 millones. Fotos: Toptenrealestatedeals.com

