Así es la lujosa mansión de Silvia Pinal, donde creció a todos sus hijos

Silvia Pinal es una de las más grandes actrices de México, pues su participación durante la época del cine de oro y su larga trayectoria artística la han puesto en un estatus legendario.

Es por eso que se ha ganado el cariño del público que la recuerda en programas de televisión emotivos como ``Mujer Casos de la Vida Real”.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Silvia Pinal tuvo un homenaje en Bellas Artes para celebrar su amplia carrera, misma que la ha llevado a tener una vida de lujos pues en su tiempo la Pinal fue una de las actrices más solicitadas.

Así es la mansión en la que vive Silvia Pinal

Silvia Pinal posa junto al cuadro que le regaló Diego Rivera

La millonaria casa de Silvia Pinal, empezó a tomar forma desde la década de los 50 cuando la actriz decidió comprar el terreno donde se construiría su hogar y formaría una gran familia.

El terreno fue comprado a pagos, y con el paso de los años, cuando fue obteniendo mejores papeles debido a su incremento de fama y por lo tanto mejores ingresos económicos pudo construir la propiedad.

Ubicada en Jardines de Pedregal, al sur de la Ciudad de México, fue construida por Manuel Rosen Morris, conocido arquitecto que creo la alberca y el gimnasio de los Juegos Olímpicos de 1968, además de la casa del famoso actor Mario Moreno “Cantinflas”.

Fue por este palmarés que la Pinal decidió que fuera el famoso arquitecto quien le diera vida al proyecto donde pasaría el resto de su vida.

Su hogar se caracteriza por tener mucha presencia de las plantas

“Cambiar tanto de residencia crea el complejo de no tener casa. Por eso decidí hacer esta y no me he salido de ahí nunca. Es duro el reclamo de no tener un pasado: no tienes amigos, no echas raíces... Por eso me aferré a la idea de esta casa a la que siempre vuelvo por lejos que vaya a un viaje”, llegó a decir Silvia Pinal.

L a propiedad está rodeada de mucha naturaleza, pues tiene distintos tipos de plantas, además de que la casa se destaca por páneles de concreto blanco que dan la impresión de que el espacio es más grande, en el fondo se encuentra la cocina y las escaleras para subir al segundo piso que es donde se encuentran todos los dormitorios.

Esta es la piscina donde todos sus hijos aprendieron a nadar

En la planta baja se tiene el comedor, la sala e incluso una piscina, además de que en uno de los corredores puede verse una pintura que le regaló el famoso pintor mexicano Diego Rivera.

¿Cuántos hijos tuvo Silvia Pinal?

Silvia Pinal debutó en 1949 como actriz y desde joven fue una de las mujeres más bellas de México, fue precisamente esto lo que hizo que fuera una de las estrellas más codiciadas de su época por lo que llegó a casarse hasta en cuatro ocasiones hasta la fecha.

De sus matrimonios tuvo cuatro hijos siendo la primera Sylvia Pasquel, producto de su matrimonio con el director y actor Rafael Banquells, mientras que su segunda fue Viridiana Alatriste, producto de su relación con el empresario y productor cinematográfico Gustavo Alatriste, esta segunda hija tendría un trágico desenlace cuando falleció en un accidente automovilístico a la edad de 19 años en 1982.

Se casó una tercera vez con Enrique Guzmán con quien tuvo a sus últimos dos hijos, Alejandra Guzmán y el músico y compositor Luis Enrique Guzmán, mientras que su último matrimonio fue con el político mexicano Tulio Hernández Gómez.

