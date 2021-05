Así es cómo se conocieron la novia de Luisito Comunica y el Youtuber

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el youtuber Luisito Comunica se ha mostrado muy contento junto a su novia, la modelo Ary Tenorio, quien desde hace varios meses se pasea como la oficial del youtuber.

La famosa llegó a la vida del influencer después de que este finalizara su relación con “La Chule”, o “lenguas de gato”, ambos comenzaron a platicar en redes, y finalmente hicieron formal su relación.

Es por ello que la Novia de Luisito Comunica, recientemente dio a conocer en un podcast cual fue la verdadera historia de su romance.

Ary y Luisito Comunica se conocieron por Instagram

La modelo dijo que intentó conectar con el youtuber a través de redes sociales, y comenzaron a platicar, tuvieron una cita, y después dejaron de verse.

De acuerdo con el propio youtube la modelo no le contestaba los mensajes con frecuencia, y casi ni le hacia caso, por ello pensó que quizá ella no estaría interesada en él, pero fue hasta un tiempo después cuando ella misma lo busco asegurando que “la tenía muy abandonada”.

Aunque no fue amor a primera vista, los famosos revelan que su relación ha estado llena de altibajos, sobre todo porque se dio después de un momento muy complicado para el influencer, que venía de un amorío muy mediático.

"No te notaba interesada en platicar ni nada. Casi no me contestabas, entonces yo dije: 'No hay interés aquí,' en eso recuerdo que un día de la nada me llegó un mensaje que decía: 'Me tienes muy abandonada'", contó el youtuber.