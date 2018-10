Así es como reacciono el papá de Meghan Markle ante su embarazo

El anuncio del embarazo de la duquesa Sussex, Meghan Markle, ha dado la vuelta al mundo. Cientos de celebridades y personalidades de internacionales como han extendido sus más sinceras felicitaciones y buenos deseos, pero hay alguien más importante que ha expresado su más profundo sentimiento acerca de esta gran noticia… El futuro abuelo, Thomas Markle.

En los comunicados con que el palacio de Kensington dio a conocer hace unas semanas el embarazo de la duquesa de Sussex y hacía llegar a los futuros padres su más sincera enhorabuena en nombre de Isabel II, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall y los duques de Cambridge y, en un mensaje aparte, en el de Doria Ragland, destacó la ausencia de Thomas Markle, papá de Meghan.

Sin embargo Thomas ya dio su opinión acerca del embarazo…

El padre de la duquesa, compartió que estaba a punto de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cuando se enteró de la noticia.

“Fue a mitad de la noche cuando Meghan nació vía cesárea. Doria (mamá de Meghan) estaba durmiendo (por la anestesia) y fui la primera persona en cargar a Meghan", detalló el futuro abuelo sobre aquel 4 de agosto de 1981. “Cuando me la dieron y la sostuve en mis brazos por primera vez fue amor a primera vista. Era la bebé más hermoso. Meghan me cerró el ojo y me enamoré y no he dejado de amarla desde entonces”, agregó Thomas.