Así es como Kourtney Kardashian ayudó a Travis Barker a superar su miedo a volar.

Travis Barker está volando alto en el amor, y en los cielos, aparentemente gracias a su relación con Kourtney Kardashian.

Los viejos amigos, que solo comenzaron a salir a principios de este año, se comprometieron el fin de semana pasado en Montecito, California, después de que Barker, de 45 años, se arrodillara en medio de un despliegue de rosas rojas y velas blancas y le preguntara a Kardashian, de 42 años, si quería casarse con él.

A pesar de su romance vertiginoso, juntos han superado una tarea aparentemente imposible: abordar el miedo de toda la vida del baterista de Blink-182 a volar que estalló en la abstinencia de los viajes aéreos después de que sobrevivió a un horrible accidente de avión que mató a cuatro personas hace más de una década.

Kourtney Kadashian "hizo posible" que Travis viajara en avión

Kourtney Kardashian ayudó a Travis Barker a superar su miedo a volar.

"Contigo todo es posible", escribió Barker en una publicación de Instagram en agosto, mostrándolo sosteniendo a Kardashian en un abrazo frente al avión que los llevó a México, que marcó su primer vuelo en 13 años.

Desde ese viaje de verano, la pareja ha viajado a destinos como Italia para el Festival de Cine de Venecia y Francia. Estos viajes no son una pequeña hazaña dado lo que vivió Barker.

El "jet-set" de la pareja se debe a un trato que Barker hizo con Kardashian. “Ni siquiera sabía que me iba”, le dijo Barker a Nylon sobre el viaje a México. “Hice un trato con ella... Me acababa de decir: 'Me encantaría viajar tanto contigo'”, agregó. “'Quiero ir a Italia contigo. Quiero ir a Cabo contigo. Quiero ir a París contigo. Quiero ir a Bora Bora contigo'”.

Travis Barker agregó: “Y yo dije: 'Bueno, cuando llegue el día en que quieras volar, te lo digo, lo haré contigo. Haría cualquier cosa contigo. Y solo avísame con 24 horas de anticipación. Y eso es lo que hizo”.

¿Cuándo fue el accidente aéreo de Travis Barker?

La Verdad Noticias informa que, el 19 de septiembre de 2008, después de una actuación, Travis Barker abordó un avión privado en Columbia, Carolina del Sur. Durante el despegue, una de las llantas del avión explotó, lo que provocó que la aeronave se saliera de la pista, se estrellara contra un terraplén y estallara en llamas. Los dos pilotos del avión privado murieron.

Travis Barker estaba cubierto de combustible para aviones y envuelto en llamas. El futuro esposo de Kourtney Kardashian tenía quemaduras de tercer grado en el 65 por ciento de su cuerpo; pasó tres meses en el hospital sometido a no menos de 26 cirugías. Desde entonces ha luchado contra el trastorno de estrés postraumático.

