Así es como Carmen Aub se presume ¡SIN IMPLANTES!

El pasado 15 de octubre, Carmen Aub compartió con sus seguidores de las redes sociales un video donde les contaba que había tomado la difícil decisión de retirarse los implantes de seno, con los cuales llevaba diez años puesto.

Y aunque Carmen Aub nunca reveló la fecha exacta de la extracción de los implantes, la actriz sorprendió a sus 2.3 millones de seguidores en Instagram al compartir un par de fotografías en las que se presume sin una gota de maquillaje, con el cabello desarreglado y una blusa holgada.

Carmen Aub se retiró los implantes por salud

Las imágenes de la actriz de Telemundo sorprendieron a todos sus fieles fanáticos, quienes se percataron de que ya se ha retirado por completo los implantes, teoría que ella misma confirmó al pedir recomendaciones de marcas de brasieres con push up.

Fanáticos aseguran que con o sin implantes, Carmen Aub luce fabulosa.

Dicha publicación, misma que ya supera los 111 mil likes, recibió cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en halagar la nueva figura de Carmen Aub, e incluso hubo quienes le hicieron saber que con o sin implantes luce espectacular.

Cabe destacar que Carmen Aub decidió quitarse los implantes por cuestiones de salud, pues en su video aseguró que ya había presentado varios síntomas asociados a una extraña enfermedad.

“Sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo… Pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar”, relató la actriz de ‘El Señor de los Cielos’.

Fotografías: Instagram