Así es como Billie Eilish gasta su enorme FORTUNA, ¿Muchos LUJOS?/Foto: Highsnobiety

Ropa y accesorios de diseñador, lujosas viviendas, viajes costosos y excéntricas compras es en lo que normalmente gastan los famosos que tienen una millonaria fortuna. Pero, ¿En qué usará su dinero Billie Eilish?

Billie Eilish, originaria de Los Ángeles cumplirá 19 años en diciembre próximo, pero ya se ha convertido en una de las famosas de menor edad en ganar premios, romper récords y de recaudar millones y millones de dólares. No solo es ganadora del GRAMMY, también se ha vuelto un ícono de la moda y ha creado su propio estilo.

Billie a su corta edad es una artista muy bien pagada. Aunque comparte sus riquezas con su familia, especialmente su hermano y productor Finneas O'Connell/Foto: Wall Street Journal

Con éxitos como “Bad Guy”, “When the party’s over”, “No time to die” y “All the good girls go to hell”, entre otros, Billie Eilish ha logrado conquistar a sus fans alrededor del mundo.

No solo ha dominado los charts musicales, también escenarios importantes como los Premios Oscar. Las ventas de su música, merch, conciertos y contratos le han permitido recaudar más de 50 millones de dólares.

Ver esta publicación en Instagram shhhhhhhhhh Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 28 de Sep de 2019 a las 10:54 PDT

Sin embargo, la cantante tiene que deducir impuestos y tarifas de sus ganancias, lo que la deja con la mitad del dinero, pero aún es suficiente para tener una lujosa vida a temprana edad. Según Forbes, Billie Eilish vale 25 millones de dólares y tiene una fortuna personal de 6 millones.

¿En qué gasta sus millones Billie Eilish?

La cantante se ha hecho famosa no solo por su música, si no por su estilo para la moda, más allá de su look extravagente y oversize, Billie Eilish ha desarrollado un gusto por la ropa de diseñador de marcas como Balenciaga, Gucci y Louis Vuitton, incluso cuenta con outfits personalizados, además de su propia marca de ropa y colaboraciones con tiendas como Berhska.

Billie Eilish podría gastar más de 350 mil dólares, tan solo en ropa. Sabemos que hay una razón detrás de vestir prendas holgadas, lo que hace aún más caro su presupuesto, pues a veces se paga por la talla de la ropa, sin olvidar que también complementa sus outfits con grandes collares y joyas que llegan a costar 8 mil billetes verdes.

Sus anillos de calaveras y diseños góticos cuestan por mucho 700 dólares, el arreglo de sus uñas llega a costar más 100 o menos, pero sus relojes de lujo van de 5 a 40 mil.

También tiene una preferencia muy lujosa sobre viajar, no hablamos de boletos de primera clase, sino del equipaje, pues es fan de la marca Rimowa y llega a pagar dos mil 100 dólares por maleta.

Sobre sus ingresos gracias a su carrera, se dice que recibió 25 millones de Apple TV para realizar su documental, además, su música ha creado ganancias por 40 millones.

Billie Eilish gasta la mayor parte de su fortuna en ropa, gafas, gorros, bolsos y el cuidado de su cabello, así como la estética de su sonrisa, la cual llegó a costar 8 mil billetes.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

También es fan de los tenis, sobre todo Jordan y Nike, por los que paga de 900 a 200 mil. Finalmente, sus dos autos conocidos cuestan de 80 a 250 mil dólares. ¿Crees que Billie debería usar en otras cosas su dinero? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.