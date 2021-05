Así es Sergio Basteri actualmente, el hermano menor de Luis Miguel

Sergio Basteri actualmente es padre de familia, tiene un empleo común y sigue alejado del espectáculo, a pesar de que su hermano mayor es el reconocido cantante, Luis Miguel. Sergio Gallego Basteri vivió la ausencia de sus dos padres desde la infancia. Ya que al poco tiempo de su nacimiento, sus progenitores Marcela Basteri y Luisito Rey se divorciaron.

Ella se fue a vivir a Italia, justo antes de su misteriosa desaparición, por lo que el pequeño quedó al cuidado de su abuela Matilde. Luisito falleció cuando Sergio era un niño, y posteriormente su abuela también murió. Ante esto, Luis Mi decidió hacerse cargo económicamente del pequeño, especialmente cuando se dió cuenta que su tío Tito estaba tratando de sacar dinero usando la imagen del menor.

Sergio no tuvo una gran convivencia con sus hermanos, aunque actualmente sí se lleva bien con Alejandro Basteri/Foto: GQ México

Sin embargo, al ser un artista demasiado ocupado con sus proyectos laborales, “El Sol de México” designó a Octavio Foncerrada “El Doc” como tutor de Sergio, así que este hombre que era amigo cercano a la familia Gallego fue casi como un segundo padre para el hermano menor de Luis Miguel.

Sergio Basteri actualmente: ¿Qué pasó con el hermano menor de Luis Miguel?

Sergio fue captado junto a Alejandro hace unos años, esta es una de las pocas imágenes actuales que se tienen del menor de los Gallego Basteri/Foto: Infobae

Como te informamos en La Verdad Noticias, Sergio Basteri actualmente es papá de una niña y se ha vuelto un hombre dedicado a su familia. Y es que el joven quien aproximadamente tiene 34 años, estuvo a punto de estudiar Leyes en Estados Unidos, cuando vivía con “El Doc”, pero justo antes de entrar a la universidad, tuvo una fuerte pelea con su famoso hermano mayor.

Por lo cual, Luis Mi decidió dejar de darle dinero a Sergio y desde ese día, los hermanos se distanciaron y ya nunca más volvieron a tener contacto. Al quedarse sin recursos, Sergio se trasladó con “El Doc” hasta Guadalajara, donde el joven estudió Numerología y Fotografía.

Se ha informado que el menor de los Gallego Basteri vive en Madrid, España y es empleado en una tienda departamental. Aunque tiene una vida sencilla y sin tantos lujos como su famoso hermano, la vida de Sergio Basteri es tranquila y en paz.

¿Sergio Basteri tiene Instagram?

No existen muchas fotos de Sergio Basteri actualmente, ya que el joven posiblemente ha logrado pasar desapercibido con los años/Foto: El Universo

Sergio Basteri no tiene una cuenta de Instagram pública, ya que desea seguir en un bajo perfil, así que posiblemente sus redes sociales sean privadas y solo las personas cercanas a él sepan cuales son.

Pero Sergio Basteri actualmente no es el único que mantiene muy reservada su vida, ya que su hermano mayor a pesar de ser una figura pública y un cantante con millones de fans en todo el mundo, no es muy activo en las redes. De hecho, en el Instagram de Luis Miguel se puede ver que “El Sol” sólo comparte cosas de su trabajo y no de sus experiencias personales.

Mientras que Alejandro, el hermano de en medio, el sí suele presumir sus mejores momentos en familia o con amigos en su red social, donde tiene 230 mil seguidores y enseña imágenes con su hijo y su pareja.

Sergio Basteri cantando

Algo que muy pocos recuerdan es que el hijo menor de Luisito Rey también demostró haber heredado el talento para la música. Hace un año, se hizo viral un video de Sergio cantando temas religiosos acompañado de mariachi. Lo que sorprendió a los internautas fue que al parecer, Sergio posee una espectacular voz parecida a la del cantante de “Hasta que me olvides”.

De hecho, el propio Octavio Foncerrada reveló en una entrevista en el programa “Ventaneando” que Sergio Basteri estudió música por un tiempo, así que posiblemente trató de seguir los pasos de Luis Mi, pero tal vez al separarse de su hermano, dejó atrás la idea del canto.

Aunque Sergio Basteri actualmente continúa bastante alejado de las cámaras y los reflectores, gracias a la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” en Netflix, es que el público nuevamente tiene curiosidad de conocer un poco más sobre el hermano más pequeño de “El Sol”.

