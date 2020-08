Así es Lucero como mamá después de su separación con Mijares

Lucero y Mijares fueron una de las parejas más goals de los años 2000, sin embargo, como muchas de las parejas en el mundo del espectáculo, ellos también se separaron, por lo que la relación con sus hijos se tornó un poco complicada.

Ahora el intérprete de “El baño de mujeres”, hizo algunas revelaciones de cómo ha sido su relación desde entonces, a través de una entrevista con el reportero Luis Magaña, en donde el cantante habló de su faceta como papá.

Dijo que es un papá consentidor “Más barco”, mientras que su ex esposa es más estricta con los jóvenes, pero eso sí, pese a que no hay una relación sentimental entre ambos, han sido unos padres muy cordiales, y eso ha hecho que la cuarentena no sea difícil para ambos.

El cantante reveló que viven en el mismo edificio, y que entre ambos hay muy poca distancia, por lo que esta cuarentena los hijos de el cantante pueden pasar tiempo con ellos, pero aunque la distancia es corta no dejan de usar protección.

“Somos vecinos, de elevador a elevador hay 20 pasos nada más. De elevador a elevador se ponen su cubrebocas y su careta. Tanto Lucero como yo, tenemos la fortuna de estar con ellos”.

Mijares ama ser papá

El famoso reveló que ser papá, y más aun teniendo un divorcio no es nada fácil, sin embargo lo disfruta en todo momento, pues sus hijos están creciendo muy rápido, pero afortunadamente él y Lucero han sido aliados para la crianza de ambos jóvenes.

“No hay un manual de ser papá porque depende de la personalidad de los hijos entonces no hay nada escrito”.

Lucero y Mijares son ejemplo de que aunque el amor se acabe, no es excusa para que ninguno se deslinde de sus hijos, ¿Crees que han hecho una buena labor como papás?.