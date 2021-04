Así empezó la historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade ¿Lucero está involucrada?

La historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade es una de las más famosas en el mundo del espectáculo ya que la carrera de la cantante quedó manchada por su relación con este hombre tras haber sido arrestados y acusados de delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores de edad por lo que Gloria tuvo que pasar cuatro años y ocho meses en la cárcel.

La intérprete de “Zapatos Viejos” fue detenida junto a su ex pareja sentimental y ex productor, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas. Sin lugar a dudas este ha sido uno de los casos en el gremio artístico que más ha conmocionado al país entero.

¿Cómo conoció Gloria Trevi a Sergio Andrade?

Así empezó la historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade

Desde muy joven, Gloria Trevi sabía que quería ser famosa y ser parte del mundo artístico así que emprendió la búsqueda de sus sueños siendo parte de un concurso de televisión en donde conoció al hombre con quien años más tarde sería detenida, Sergio Andrade.

Gloria decidió participar en un concurso denominado “La doble de Chispita”, en donde las menores de edad intentaban parecerse lo más posible a la cantante Lucero quien en esa época ya conocía a Sergio Andrade y se dice que en algun momento mantuvieron un romance.

Historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade

La ganadora de “La doble de Chispita” fue Gloria Trevi, quien fue premiada con una beca del 100% para estudiar actuación al lado del famoso productor musical, Sergio Andrade. Este hombre impulsó su carrera como solista pero pronto todo se convertiría en una horrible pesadilla a pesar de haber alcanzado un gran éxito.

La cantante, Gloria Trevi ha contado en diferentes ocasiones que sufrió abuso y explotación por parte de su ex pareja. La mujer también reveló en una entrevista que cuando no estaba en el escenario, Andrade la mantenía aislada en un cuarto de hotel en donde no tenía contacto con nadie.

