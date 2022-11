Así el tremendo concierto de Los Caifanes en el Palacio de los Deportes

Tremendo concierto de Los Caifanes en el Palacio de los Deportes

Los Caifanes lanzaron varios mensajes políticos desde el primer minuto, gracias a las pantallas laterales del escenario: “Faltan 43”, “dónde están”, “no más violencia contra periodistas”, y “desaparecer a un estudiante es desaparecer tu futuro”.

Se resalta que eran las 20:50 horas y por las bocinas la voz de Saúl Hernández cantando “Antes de que nos olviden”, marcó esta noche el inicio del recital de la banda en el Palacio de los Deportes: “Es un sueño estar en este lugar, nuestra casa, y probablemente nuestra tumba”, dijo el cantante en su primera interacción con el público.

Por si fuera poco, previo al show de Los Caifanes y para entretenerse, desde la fila más cercana al escenario comenzó la famosa ola que se extendió por el recinto y también una noche en el que las recomendaciones sanitarias en espacio cerrados pasaron a mejor vida, con varios vendedores de cerveza gritando, con el cubrebocas en la barbilla.

Los Caifanes en el Palacio de los Deportes

No saben que hermoso concierto ofrecieron los @CAIFANESMEX en el Palacio de los Deportes. Saúl, Alfonso y Diego disfrutando cada una de las canciones que tocaron, mucha complicidad en el escenario, las canciones, los gráficos… y empezaron así..#caifanes pic.twitter.com/wqiODm8f6r — lucila zetina (@lucilazetina) November 6, 2022

La primera parte del recital fue semiacústico, con sólo una parte del escenario iluminada y que permitió a Diego Herrera mostrar su destreza con el saxofón en “Quisiera ser alcohol”, mientras que lo roquero vendría a los 25 minutos de iniciado el concierto, cuando el poderío roquero de “Miedo”, primero y “Nubes” después, levantó a la gente de sus lugares.

La oscuridad propia de estos espectáculos no pudo ser, porque la primera sección se convirtió en una alfombra iluminada por las pantallas de celulares que se alzaban sobre ella y Saúl saltando en “Para que no digas que no pienso en ti”, Alfonso André coreando desde su puesto en la batería y Herrera bregando de izquierda a derecha sobre el escenario, hacían exclamar a los asistentes.

Por otro lado, los fans del grupo Caifanes se vieron representados en la pantalla central gigante cuando durante “Debajo de tu piel” se proyectaron los tatuajes alusivos a la banda que varios se han hecho en brazos, espalda y pecho.

Las canciones que interpretó la banda

“El aplauso es para ustedes raza”, había dicho el cantante desde un principio. “Un muro sin grafitis es un mundo sin rebeldes” fue el mensaje proyectado en las pantallas mientras tocaban “Detrás de los cerros”.

Los feminicidios fueron un tema. El video de “Canción sin miedo” con Vivir Quintana se exhibió con varios coreando la letra que pide al presidente no olvidar los nombres de las mujeres asesinadas.

“Desgraciadamente sigue habiendo muchos, es algo inentendible. En vez de bajar los niveles de asesinatos, han subido”, indicó Saúl y eso lo oyó una niña de 9 años, que asistió con un adulto, pero también el pequeño de 10 que estaba a su lado y fueron presentados por el cantante al verlos entre el público.

Cabe destacar que en “Te lo pido por favor”, original de Juan Gabriel, se mostraron fotos del Divo de Juárez, siendo la última una de él y Saúl, juntos, “Ayer me dijo un ave”, “La célula que explota”, “Cuéntame tu vida”, “Viento”, “Afuera” y “Los dioses ocultos” no podían faltar en la lista planeada por Caifanes para la velada que reunió a 17 mil personas, a lo largo de poco más de dos horas.

